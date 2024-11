La triste noticia que ha recibido la reina Camila en medio de su baja

La reina Camila ha tenido que cancelar su presencia en varias citas en los últimos días debido a una infección de pecho. Desde el Palacio de Buckingham confirmaron que los médicos habían recomendado a la esposa del rey Carlos III que se tomara un descanso para recuperarse del todo.

En medio de esta baja temporal, la consorte ha tenido que afrontar una inesperada pérdida. Según se ha confirmado, una de las actrices más destacadas del panorama británico, June Spencer, acaba de fallecer. La intérprete formaba parte del elenco de The Archers, serie de la que, curiosamente, la reina Camila era seguidora.

La reina Camila en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Jane Spencer ha fallecido a los 105 años y, tal como ha trascendido, la esposa del rey Carlos III ha dicho que se echará mucho de menos a la actriz. Spencer fue la encargada de interpretar a la matriarca, Peggy Woolley en el programa de BBC Radio 4 desde su primer episodio en 1951. De hecho, fue reconocida como el personaje con más años de servicio en la serie de mayor duración del mundo cuando anunció su retiro en 2022.

Son muchas las personas que han seguido a lo largo de los años la carrera de Jane Spencer, entre ellos, la propia reina Camila, que la invitó en 2021 junto a otros compañeros de reparto a una recepción en Clarence House. Una cita en la que la esposa del rey Carlos III se mostró encantada de poder compartir risas y confidencias con la artista, de la que es una gran fan.

Tal era la devoción de la reina por la serie y, en especial, por June Spencer, que en una ocasión la describió como un tesoro nacional, e incluso llegó a hacer un cameo en la producción en un especial por el 60 aniversario de la serie.

A message of condolence from The Queen, a devoted Archers fan, following the death of June Spencer. pic.twitter.com/1gPRg640bv

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 8, 2024