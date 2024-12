Así es Tom Parker Bowles: el hijo de la reina Camila que está invitado a la Navidad de los Windsor

La Navidad ya está aquí y los Windsor, como tantas otras familias, se han puesto manos a la obra para organizar estas fechas tan importantes. Ha llamado poderosamente la atención la presencia de Tom Parker Bowles, el hijo de la reina Camila. Es conocido por los libros que ha escrito, aunque su cercanía con la Familia Real le ha ayudado a posicionarse bien dentro del mercado literario. De hecho su última obra se titula La cocina y la Corona, pero ¿quién es este personaje tan carismático?

Tom Parker siempre se ha caracterizado por tener una personalidad muy marcada. En ningún momento se le ha pillado en un renuncio, pero es cierto que ha hablado de su familia postiza en más de una ocasión. Los Windsor ha intentado blindar su privacidad y ciertos comentarios que ha hecho el hijo de la reina Camila no han dejado a nadie indiferente.

Durante los últimos tiempos, Tom ha pasado las fiestas navideñas junto a su ex mujer, la discreta Sara Parker. En su momento formaron una familia y han sabido mantenerse así después de la separación. Después de confirmar que disfrutará de la compañía de su madre en diciembre, ha ofrecido una entrevista cuyas declaraciones están causando sensación.

«Durante los últimos 15 años he hecho lo mismo: vuelvo a casa de mi ex, me siento con mi pantalón de chándal, me marcho al pub mientras se hace la carne y luego intento que mis hijos vean Patos salvajes. Un clásico. Así que lo de este año será un poco diferente», ha comentado al respecto.

Nueva tradición familiar

Como cada año, la familia real británica se reúne en Sandringham. Las ausencias siempre son las mismas. Ni el príncipe Harry, ni sus hijos ni Meghan Markle están invitados. Ellos disfrutarán de estos eventos desde Montecito (California), donde viven desde que rompieron su vínculo con la Corona.

A pesar de que Carlos III mantiene un vínculo muy polémico con Harry, sí está cerca de Tom Parker y esa es una de las razones por las que ha invitado al escritor a su cena de Nochebuena. También hay que tener en cuenta que Camila Parker ha estado enferma con neumonía. Se ha enfrentado a unos días complicados y la presencia de su hijo le ayudará a recuperar la sonrisa.

«Mi madre me dijo: ‘Me encantaría que vinieras, hace mucho tiempo que no paso las Navidades contigo. Han sido dos años infernales para ellos. Cuanto más envejeces, más consciente eres de tu mortalidad, y más cuando se tienen enfermedades y demás», declara en The Telegraph.

Su relación con Guillermo y Harry

Tom ha sido prudente, de hecho cuando le preguntan por la cena de Sandringham se niega a dar información concreta: «No tengo ni la más remota idea al respecto. Sé que habrá pavo, coles de bruselas y que iremos a la iglesia. Y que tendré que llevar un traje y un esmoquin en la maleta».

Los expertos en Casa Real de Reino Unido le acusaron de tener un carácter demasiado abierto, motivo por el cual Guillermo de Gales se habría alejado de él, pero no es cierto. El príncipe sí habla con su ‘hermanastro’ de forma periódica y no tendrá problema en pasar a su lado la Navidad. El caso de Harry es diferente, pues este último está distanciado de todo lo que tenga que ver con su padre y con Camila Parker.