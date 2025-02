Todo sobre el príncipe Rahim, sucesor del Aga Khan

El príncipe Rahim Al-Hussaini se ha convertido en el Aga Khan V tras la muerte de su padre, el príncipe Karim. El anterior Aga Khan falleció el 4 de febrero a los 88 años en Lisboa, donde había instalado su base de operaciones hace una década. A partir de ahora, el príncipe Rahim será el líder espiritual de los musulmanes ismaelitas.

Así lo han confirmado fuentes de la Fundación Aga Khan a través de un comunicado que se ha publicado en diferentes canales y en el que explican que éste ha sido el deseo de su padre: «El príncipe Rahim Al-Hussaini Aga Khan V fue nombrado hoy imán hereditario (líder espiritual) de los musulmanes chiítas ismailíes, tras la revelación de la voluntad de su difunto padre, el príncipe Karim Al-Husseini Aga Kan IV», reza el texto, que explica también que el príncipe Rahim, es descendiente directo del profeta Mahoma a través de su hija, Hazrat Bibi Fátima.

Rahim es el mayor de los hijos varones del Aga Khan IV y, aunque no se esperaban sorpresas sobre quién sería su sucesor, lo cierto es que la tradición de esta rama del islam establece que no se podía conocer la identidad del nuevo jefe del imanato hasta la apertura del testamento del fallecido. El Aga Khan nombra a su heredero en su última voluntad y no durante su vida. De hecho, el príncipe Karim sucedió a su abuelo y no a su padre, el príncipe Ali Khan.

A pesar de que Rahim tiene una hermana mayor, la princesa Zahra -muy amiga de la infanta Cristina-, el hecho de ser mujer no le permite suceder a su padre. La princesa trabaja en la Fundación Aga Khan, en la que desarrolla una importante labor en el departamento dedicado al bienestar social.

El príncipe Rahim es un hombre discreto -muy diferente de su abuelo, Ali Khan- que hasta ahora ha estado desempeñando cargos en la Fundación Aga Khan. Nacido en octubre de 1971 en Ginebra, estudió en la Universidad Brown de Rhode Island y también en el IESE Business School. Desde joven comenzó a trabajar de la mano de su padre y continúa trabajando en la Fundación Aga Khan.

Un Aga Khan soltero

Rahim solamente ha estado casado en una ocasión. Fue en 2012 cuando se anunció la noticia de su boda con la modelo norteamericana Kendra Spears -que pasó a ser conocida como princesa Salwa-. Un enlace discreto que se celebró en el castillo de Bellerive en Suiza y al que asistieron familiares y amigos, incluida la infanta Cristina. La boda se alejó de la pompa y el boato de otros enlaces de la dinastía.

No obstante, meses después la pareja celebró una gran fiesta en Nueva York, en el Museo Americano de Historia Natural. Una velada que contó con la presencia de numerosos rostros conocidos como el actor Leonardo DiCaprio, la modelo Naomi Campbell o algunos aristócratas.

El matrimonio tuvo dos hijos, los príncipes Irfan y Sinan, sin embargo, una década después del anuncio de su compromiso se divorció. El nuevo Aga Khan no se ha vuelto a casar