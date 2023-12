A escasas semanas de terminar el 2023, la Familia Real británica vive una de sus peores pesadillas: dos miembros de la Firma han sido acusados de racismo. Por todos es sabido que todo lo que concierne a la Corona posee un blindaje extremo. Sin embargo, hay ocasiones, como esta, en las que es imposible frenar la polémica que ha hecho tambalear los cimientos del palacio de Buckingham. Durante toda esta semana y con el lanzamiento de Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, el último libro de Omid Scobie, se ha generado un gran revuelo en la crónica social. En medio de este huracán mediático, los príncipes de Gales ha reaparecido en una fecha clave.

Los príncipes de Gales / Gtres

Junto a Daniel y Victoria de Suecia, todos ellos vestidos de gala, han presidido el espectáculo solidario el Royal Variety Performance, en el Royal Albert Hall con más de un siglo de tradición y cuya patrona era la reina Isabel. Gala que sirve de antesala para la Navidad en Londres. Esta es la quinta vez que que los herederos al trono británico acuden a este show prenavideño, que esta ocasión han acudido acompañados de sus homólogos suecos, con los que han demostrado una gran sintonía después de que tuvieran esa misma mañana un encuentro en el Castillo de Windsor.

Para la especial ocasión, la princesa Catalina se ha decantado por un vestido con cuello barco y mangas abiertas, que tiene como nombre Talina Poseidon, de la firma Safiyaa (1.935 euros). Lo que más ha destacado del patrón son las hombreras marcadas con acabado en capa. Un modelo confeccionado en crepé en un tono azul aguamar que ha combinado con unos salones a tono. Como accesorio, unos pendientes de diamantes con forma de flor.



La princesa Catalina luciendo un look de gala / Gtres

Catalina Middleton señalada

Esta reaparición, en medio del lujoso acto, se produce en un contexto completamente amargo para la Familia Real británica. Tras la publicación del ejemplar de Omid, Holanda tomó una drástica decisión: retirar los libros de sus librerías. ¿El motivo? Que se habla de un episodio pasado en el que presuntamente algunos miembros de la familia se preocuparon por el color de piel del primogénito de los duques de Sussex. La cosa no termina ahí porque mientras que en la versión británica no se hacía ninguna revelación sobre este polémico tema, en la holandesa se lee: «Pero en esas cartas privadas se revelaba y se confirmaba una identidad: Carlos». Ante el revuelo generado, la editorial indicó en su página web que «se está rectificando actualmente».

Catalina Middleton acusada de racismo / Gtres

Después, Piers Morgan, conocido periodista y experto en los entresijos que suceden en la Corona británica dio a conocer quiénes fueron estas dos personas. Según Morgan, fueron el rey Carlos III y la princesa de Gales. Tras lo ocurrido y el escándalo que señala al Monarca y a la esposa del príncipe Guillermo, el equipo legal del soberano está considerando emprender acciones legales después de que Piers nombrara en televisión a los dos miembros que han protagonizado una polémica por racismo, señala The Mirror.