La surrealista revelación de Sarah Ferguson: "La Reina Isabel me habla a través de sus perros"

Cuando la Reina Isabel II falleció en septiembre de 2022, los corgis que la habían acompañado en sus últimos tiempos pasaron a manos del príncipe Andrés y de su ex mujer, Sarah Ferguson. A pesar de que la pareja lleva años divorciada, mantiene una relación muy estrecha, de hecho, la duquesa de York es el mejor apoyo para el príncipe ahora que vive sus horas más bajas.

Una estrecha relación que Sarah Ferguson también mantuvo con la madre de Carlos III, incluso después del divorcio y a pesar de los escándalos. Por eso no es extraño que haya sido Fergie la persona que se haya encargado de cuidar a las mascotas de Isabel II.

Estamos hablando de Muick y Sandy, dos corgis a los que la Reina tenía un gran cariño y de los que la duquesa de York comparte a veces información a través de las redes sociales. Por ejemplo, recientemente ha revelado que los perros se comunican con ella y ha dicho que está segura de que es su ex suegra la que les incita a hacerlo: «Tengo sus perros, sus corgis. Todas las mañanas vienen y dicen ¡guau, guau!, y yo estoy segura de que es ella hablándome. Sé que es ella recordándome que todavía está aquí», ha comentado la duquesa de York en un foro sobre mujeres creativas en el que ha participado.

Hay que recordar que Muick fue un regalo del propio Andrés a su madre durante el confinamiento, mientras que a Sandy se lo regalaron tanto el duque de York como sus hijas por el 95 cumpleaños de la monarca.

La ex mujer del príncipe Andrés también ha dicho que para ella fue un privilegio haber tenido a Isabel II como suegra: «En fin, fue un verdadero honor ser su nuera. Para mí es algo muy importante. De camino aquí he visto la Elizabeth Line y he pensado que me gustaría que todo el mundo recordara lo increíble que era».

Sarah Ferguson en un acto con la Reina Isabel II. (Foto: Gtres)

A pesar de que sus declaraciones han resultado un poco llamativas, no es la primera vez que Sarah Ferguson se pronuncia sobre la forma de actuar de los perros de Isabel II y su relación con la monarca. De hecho, pocos meses después de la muerte de la abuela de las princesas Beatriz y Eugenia dijo que Sandy y Muick eran capaces de sentir su presencia: «Me han criticado por decir que los corgis perciben la presencia de la difunta reina en Windsor, pero es cierto. Sus perros suelen ladrar a la nada, lo que me hace pensar que la Reina Isabel II se pasea por allí, riéndose. Y no lo digo en broma», dijo la duquesa en unas declaraciones al diario The Times.

Isabel II con algunos de sus perros. (Foto: Gtres)

Una duquesa mediática

Sarah Ferguson lleva ya décadas sin ser miembro de la familia real, pero tiene buena sintonía con sus miembros. Es más, la duquesa ha vuelto a ser invitada por Carlos III a algunas citas importantes, lo que indica que los escándalos del pasado han quedado a un lado.

La duquesa de York se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del entorno de los Windsor, no solamente gracias a sus redes sociales, sino también con sus apariciones en programas de televisión y su carrera como escritora.