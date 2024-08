Sofía de Suecia ‘borrada’ de la agenda: las claves de su escasa actividad

La vuelta a la actividad tras las vacaciones de verano ya ha comenzado para la mayoría de las familias reales. En los últimos días hemos visto al rey Carlos III, a Máxima y a Guillermo de Holanda, a los reyes de Dinamarca, al rey Harald de Noruega con su hijo Haakon o a varios miembros de la Familia Real de Suecia. Por ejemplo, la reina Silvia estuvo en una conferencia en Upsala y la princesa Victoria anunció que retomaba su formación militar. Sin embargo, a quien llevamos bastante tiempo sin ver es a la princesa Sofía, esposa del príncipe Carlos Felipe.

Una ‘desaparición’ que ha generado comentarios en el país nórdico, según han apuntado algunos medios. Es más, en la página web oficial de la Casa Real de Suecia ya aparece colgada la agenda de las próximas semanas, con compromisos para la mayoría de sus miembros. El príncipe Daniel va a viajar a Halmstad, mientras que el príncipe Carlos Felipe también tiene algunos compromisos. Como es lógico, tanto el rey Carlos Gustavo, como la reina Silvia son los que tienen una agenda más intensa, pero, ni rastro de la princesa Magdalena o de la princesa Sofía.

En el caso de la princesa Magdalena, a pesar de que ya se haya mudado a Suecia, no es de extrañar que no tenga compromisos, porque no se ha previsto que se organice una agenda específica para ella, al menos, de momento. Sin embargo, la situación de la princesa Sofía es diferente.

La esposa del príncipe Carlos Felipe sí que forma parte activa de la agenda oficial, pero, sorprendentemente, su nombre no aparece en la lista actos de los próximos días. No será hasta casi principios de septiembre cuando Sofía retome su agenda. Un detalle que ha llamado la atención de los medios nórdicos, que han intentado buscar una explicación a esta situación.

Según publica el diario Svenskdam, a la princesa Sofía no le ocurre en realidad nada, sino que, la realidad de su tardía vuelta a la agenda no es otra que haber estado volcada en otro tipo de tareas. La princesa participará el próximo día 27 de agosto junto a su marido en una reunión de trabajo de la junta directiva de Project Playground.

No obstante, más allá de esto, no existen, de momento, otros compromisos públicos en la agenda de la nuera del rey Carlos Gustavo de Suecia, aunque esto podría cambiar de un momento para otro.

A pesar de que, de momento, no se han dado explicaciones al respecto, el citado medio apunta la posibilidad de que la princesa esté permaneciendo en un discreto segundo plano, en una etapa en la que se pretende reforzar la imagen de la heredera, la princesa Victoria que, por cierto, también ha visto su agenda reducida, en este caso, por su formación militar.

A la esposa de Carlos Felipe nunca se le ha dado un papel protagonista y ahora que la heredera tiene que bajar el ritmo y que hay cierta polémica por el futuro de la princesa Magdalena, le toca mantener un perfil bajo y trabajar entre bastidores.