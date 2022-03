Entre costuras en el Palacio Real: se jubila la jefa de sastrería

La Casa Real dice adiós a una de sus figuras más destacadas. Beatriz García Marín, modista oficial del Palacio Real se jubila tras más de treinta años de servicio. García Marín ha sido jefa de la sastrería histórica y la encargada de elaborar y conservar toda la indumentaria del personal de servicio que participa en los diferentes actos oficiales, como almuerzos, cenas de gala o momentos importantes como el Día de la Hispanidad. En una reciente entrevista al diario El País, Beatriz ha contado algunos de los pormenores del que ha sido su trabajo estas últimas tres décadas.

Originaria de Jaén, Beatriz se presentó a una plaza para el cargo de sastra en el Palacio Real y resultó seleccionada. Más adelante, continuó con su formación y presentándose a varias oposiciones hasta convertirse en la jefa de sastrería, un cargo que depend, no de Zarzuela, sino del Patrimonio Nacional. “Ser sastra del Palacio Real es otra historia diferente porque lo que hacemos aquí no se hace en ningún sitio y es algo muy bonito y distinto, al margen del lujo que es venir a trabajar al Palacio Real. Voy a echar mucho de menos mi palacio”, ha declarado en esta reciente entrevista.

A pesar de que su cargo no está vinculado directamente con Zarzuela, sí que ha tenido contacto con los Reyes. Por ejemplo, recuerda en una ocasión en la que tuvo que limpiar una mancha de la corbata del Rey don Juan Carlos antes de un besamanos. Beatriz recalca que recurrió al Cebralín y que hasta que la mancha desapareció, no se pudo dar paso a los invitados.

Dada su labor, a lo largo de estos años ha podido coincidir con numerosas personalidades destacadas, con algunas de las cuales ha podido interactuar de manera más directa. Tal es el caso de Cristina Fernández, a la que ayudó con un pequeño desajuste en su vestido durante una cena de gala. No ha sido esta la única anécdota que ha vivido a lo largo de los años, sino que recuerda muchos momentos memorables. Por ejemplo, uno de los más curiosos y divertidos lo vivió con una embajadora. Fue en la entrega de las Cartas Credenciales al Rey por parte de los miembros del Cuerpo Diplomático. Al parecer, la embajadora había llegado con un vestido confeccionado en una tela que, por alguna razón, atraía todas las pelusas de las moquetas: “parecía que había venido como Cleopatra envuelta en una alfombra. Yo alucinaba… Cepillaba y cepillaba para quitar aquello y no había manera de sacar la pelusa atrapada en el vestido. ¡Saqué bolas y bolas de pelusa!”, comenta Beatriz.

No obstante, la mayor parte de su trabajo a lo largo de los años ha transcurrido con bastante normalidad. Sin embargo, tras tantos años al frente del departamento en el Palacio Real, está convencida de que lo va a echar mucho de menos. “Yo siento que mi método de trabajo se va a acabar y no me gustaría nada porque es muy bonito. Estás en un sitio donde nadie te mete prisa y puedes dedicarte a ello con calma”, ha recalcado.

Más allá del papel del departamento de sastrería del Palacio Real, también en Zarzuela cuentan con una modista, cuyos detalles no han trascendido. Es ella la que se encarga de hacer las modificaciones y arreglos a los looks de la Reina y de sus hijas. Especialmente doña Letizia es muy dada a hacer pequeños ajustes a sus looks, para adaptarlos a su estilo.