Ibiza es uno de los destinos favoritos de muchos para disfrutar de unos días de descanso, pero también para celebrar jornadas especiales. Miles de turistas viajan cada año a la isla, entre los que, por supuesto, no faltan los rostros conocidos del panorama internacional y del mundo royal. La última en hacerlo ha sido la ahijada de Sarah Ferguson, ex mujer del príncipe Andrés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HannaH 🦈 (@the_rebelspy)

Eliza Dodd-Noble se comprometió con su novia, Hannah Crockett en 2021 y ha elegido Ibiza como destino para celebrar su boda. La propia Sarah Ferguson declaró, en su momento, que se sentía muy emocionada por el enlace de su ahijada y que le deseaba todo lo mejor a la pareja.

Ha sido este fin de semana cuando se ha celebrado la boda, en la que la pareja ha vestido preciosos modelos en color marfil y se ha mostrado muy emocionada por dar este paso en su relación. Aunque en esta ocasión, la duquesa de York, no pudo acudir a la fiesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HannaH 🦈 (@the_rebelspy)

Sarah Ferguson es madrina de Eliza, ya que su padre, Paddy Dodd-Noble, es amigo cercano de la duquesa de York. Es más, la propia Eliza y su hermana, mantienen una relación muy estrecha con las hijas del príncipe Andrés, las princesas Beatrice y Eugenia, que tampoco han acudido al enlace. En el caso de la princesa Eugenia, probablemente no haya podido viajar debido a su avanzado estado de gestación, ya que está a punto de convertirse en madre por segunda vez.

A pesar de que ha sido ahora cuando se ha llevado a cabo la fiesta por la boda, lo cierto es que la pareja se casó el pasado mes de marzo, en una discreta ceremonia civil, pero no quería perder la ocasión de celebrar junto a sus amigos y seres queridos, en un entorno tan idílico como el que ofrece la isla de Ibiza. Aunque ni la duquesa de York ni sus hijas han estado en el enlace, la ex mujer del príncipe Andrés sí que confirmó hace algún tiempo que había sido invitada a la celebración.

Según ha trascendido, fue Eliza, la que le propuso matrimonio a Hannah en el hotel Chateau Marmont en Los Ángeles en julio de 2021, aunque no ha sido hasta ahora cuando han decidido celebrarlo por todo lo alto. Quizás la ausencia de Sarah Ferguson tenga que ver, precisamente, con su hija menor, Eugenia, después de que ella misma revelase recientemente que la llegada de su nuevo nieto o nieta era inminente: «Estamos muy emocionados de compartir que habrá una nueva incorporación a nuestra familia este verano», escribió en su perfil público. Además, en unas declaraciones a Hello! aseguró que la familia no sabe si se trata de un niño o una niña, pero que nacerá a finales de mayo, si todo va según lo previsto.