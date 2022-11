Dicen que el pasado siempre vuelve y en el caso de miembros de las Familias Reales, los escándalos y polémicas nunca desaparecen del todo. Con el estreno de la nueva temporada de The Crown no solo está preocupado el nuevo Rey Carlos, ya que su historia a tres bandas está más de actualidad que nunca en uno de los momentos más delicados para la Corona, sino que también hay otras figuras de la familia Windsor que tienen motivos de preocupación.

Es el caso del duque de York y de su ex mujer. A pesar de que no tienen un papel protagonista en esta temporada -se habla de ellos de refilón-, lo cierto es que el príncipe Andrés sí que vive sus horas más bajas. Pese a sus esfuerzos y su insistencia, el Rey Carlos no va a contar con su hermano menor para ningún papel oficial y fuentes cercanas aseguran estar preocupadas por su estado, ya que pasa la mayor parte del día aislado y sin salir de su residencia. Por fortuna, cuenta con el apoyo de su ex mujer, Sarah Ferguson, que se ha convertido en uno de sus grandes consuelos y que, más de dos décadas después de su separación, ha pasado a ser uno de los grandes baluartes de esta rama de los Windsor, incluso llegó a recuperar la confianza de la Reina Isabel. Tanto que ella y Andrés son los que se han ocupado de cuidar a los dos corgis que acompañaron a la monarca en sus últimos meses de vida.

Sin embargo, este aparente nuevo esplendor de la duquesa de York podría verse truncado. Aunque todavía no ha sido tratado en la ficción de Netflix, uno de los episodios más escandalosos de la vida de Fergie acaba de volver al presente. John Bryan, el asesor financiero con el que Sarah Ferguson fue fotografiada en topless cuando seguía casada con el príncipe Andrés, ha decidido romper su silencio y hablar por primera vez de la pareja, con la que asegura sigue manteniendo contacto.

«No quiero que se me recuerde para siempre como el ‘financiero de Texas que le chupaba los dedos del pie a Fergie’. Para empezar, soy de Nueva York», ha dicho muy tajante en una entrevista en el Mail on Sunday, en la que ha revelado que le ha sido diagnosticado un grave cáncer. John Bryan ha hablado de la relación que mantuvo con Sarah Ferguson y ha confirmado que salió con la Duquesa durante cuatro años. Asimismo, ha asegurado que las imágenes que se publicaron no eran lo que parecían.

Un reportaje que causó un gran revuelo y en las que se veía -o parecía- que el financiero le chupaba los dedos de los pies a Sarah Ferguson. Según ha asegurado Bryan, no había ningún tipo de carácter sexual en la escena, sino que era un juego con las princesas Eugenia y Beatriz. «Ese día estábamos jugando a la Cenicienta y dije: ‘Vamos a besar los pies de mamá’. Era parte del juego. Lo hice el primero y luego una de las niñas, creo que Beatriz». El financiero ha dicho que se vendió como algo que no era, y que la única realidad era el topless de Sarah Ferguson, al que ha restado importancia.

Eso sí, el financiero ha revelado que mantuvo una reunión con el príncipe Andrés en 2019, para asesorarle sobre el caso Epstein, por petición de la propia Sarah Ferguson. Bryan ha contado que visitó al duque de York en Windsor el día después de la emisión de la controvertida entrevista televisiva en la que negó haber mantenido cualquier tipo de relación con Virginia Giuffre, y que entró en la casa por una entrada secreta. El norteamericano ha explicado que la reunión fue distendida y que también estuvieron presentes las hijas de la pareja, así como sus maridos.

El ex amante de Sarah Ferguson ha dicho que ofreció algunos consejos a la familia de cara a una posible reunión con la Reina y, sobre todo, con el entonces príncipe Carlos. No obstante, parece que los York no siguieron sus recomendaciones. Bryan ha recalcado que siempre creyó en la inocencia del duque de York y considera que ha habido un complot para involucrarle en los escándalos de Epstein para chantajear a la Reina Isabel.