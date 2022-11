Los Reyes hacen las maletas. Don Felipe y Doña Letizia realizarán una visita Oficial a la República de Croacia los próximos días 16 y 17 de noviembre. Se trata del primer viaje de estas características de Sus Majestades al país, en el que ya estuvieron de vacaciones hace unos años, concretamente, en 2016. Unas vacaciones privadas que no estuvieron exentas de polémica, ya que coincidió con la celebración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, a los que no acudieron. En lugar de viajar a Brasil, los Reyes y sus hijas estaban en un exclusivo barco en la costa Dálmata, lo que fue muy criticado.

Tal como ha confirmado la Casa de S.M. el Rey, durante este viaje, don Felipe y doña Letizia van a mantener un encuentro con el presidente croata, Zoran Milanović, y su esposa, Sanja Musić. Asimismo, a lo largo de su estancia en la capital croata, los Reyes participarán en varias actividades, de hecho, está previsto que se firme un Memorando de Entendimiento (MOU) que se enmarca dentro del trigésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Croacia que reforzará la colaboración entre los dos países para la construcción en la localidad granadina de Escúzar del acelerador de partículas IFMIF Dones.

En esta ocasión, el presidente de Croacia, Zoran Milanović, y su esposa, Sanja Musić, ejercerán de anfitriones de Sus Majestades. Ambos ya pudieron coincidir con don Felipe y doña Letizia hace algunos meses, antes del verano, cuando España acogió la Cumbre de la OTAN. Un importante evento en el que la Reina Letizia tuvo un papel muy destacado como anfitriona de los cónyuges y acompañantes de los diferentes mandatarios que asistieron. Esta vez, la Primera Dama de Croacia podrá devolver a la Reina su hospitalidad.

A sus 52 años, Sanja Musić Milanović, es una científica croata y profesora en la Universidad de Zagreb. Estudió en la facultad de Medicina y conoció a su marido en una fiesta de Nochevieja en 1991. La pareja se casó en el año 1994 y tiene dos hijos.

En 2014 participó como invitada en un programa de radio, en el que hizo unas declaraciones que generaron bastante polémica: «Cuando se dice que el pan integral que recomendamos es más caro que el pan blanco, es cierto que inicialmente es más caro, pero siempre se puede cortar en rebanadas más finas», dijo. Unas palabras que provocaron todo tipo de críticas. Sin embargo, no ha sido esta la única polémica que ha protagonizado. Este mismo año, algunos medios publicaron que la mujer del Presidente había presionado a profesores por las calificaciones de uno de sus hijos.

As an innovative approach, the Signature Initiative on childhood obesity of the Advisory Council proposed a network of First Ladies/Gentlemen to raise this issue high on the political agenda. #RC72TLV pic.twitter.com/SE36kMMBj4

— Sanja Musić Milanović (@DrSanja_MM) September 14, 2022