El Rey Felipe VI repite escapada a la nieve sin Letizia: sus otros planes de ‘soltero’

Año tras año, el Rey Felipe VI no falta a su cita con la nieve. El monarca es un fanático del esquí, deporte que lleva practicando desde que era pequeño y a pesar de sus problemas de espalda, aprovecha cada temporada invernal para visitar diferentes estaciones de nuestro país.

A pesar de que en alguna ocasión puntual lo ha hecho junto a su esposa, la Reina Letizia, y sus hijas, lo cierto es que la mayoría de las veces, Felipe VI realiza este tipo de planes en compañía de un grupo de amigos íntimos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, su primo Beltrán Gómez-Acebo, Álvaro Fuster o Pedro López-Quesada.

El Rey Felipe en Baqueira. (Foto: Gtres)

Hace unas semanas, el jefe del Estado fue captado con su grupo de amigos en un viaje exprés a Baqueira y ahora ha escogido Aramón Valdelinares, en Teruel, para su última escapada para disfrutar de este deporte. Muy cercano, don Felipe no dudó en responder brevemente a los reporteros que se encontraban en la zona y que le preguntaron el motivo por el que había escogido la estación turolense: «Porque es muy bonita y hay nieve», dijo el monarca. Curiosamente, el pasado año la princesa de Asturias también estuvo en el Pirineo Aragonés, en su caso en Astún, durante unas maniobras de instrucción mientras era dama cadete en la Academia General Militar de Zaragoza.

La princesa Leonor esquiando en Astún. (Foto: Gtres)

Durante el rato que ha estado en Aramón, don Felipe se ha mostrado muy atento con todas aquellas personas que se han acercado a él y han querido saludarle. De hecho, algunos de los esquiadores han comentado a medios locales que el monarca ha sido muy simpático.

Los otros planes privados del Rey

A pesar de que don Felipe y doña Letizia realizan juntos algunas escapadas, sobre todo al cine y a cenar, ambos también aprovechan para disfrutar de tiempo por separado. Además del esquí, el monarca suele ir a comer con algunos amigos, varios de ellos de su etapa de formación militar. En muchas ocasiones trascienden los detalles de estos planes o incluso fotografías, pero otras veces no.

Además, en verano la vela es otro de los pasatiempos del Rey al que no suele acompañarle, de momento, su familia. Mientras que durante la temporada invernal don Felipe visita algunas estaciones de esquí, en los meses de julio y agosto no falta a su cita con las regatas en Mallorca. Estos planes son menos privados ya que todo el mundo es conocedor de ellos, pero no forman parte de su agenda oficial y es tiempo de ocio para él.

El Rey Felipe VI en Mallorca. (Foto: Gtres)

El jefe del Estado lleva practicando la vela desde que era pequeño y es una afición que ha heredado de su familia. Es probable que este año, dado que Leonor termina su formación en la Armada, pueda acompañarle en las regatas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BioCultura ® (@biocultura)

Los planes de la Reina Letizia

Al igual que el Rey tiene su grupo de amigos con el que hace diferentes planes, también doña Letizia disfruta de su tiempo libre. Es habitual ver a la Reina en algunos restaurantes de moda con las amigas que conserva de su época como periodista y que son unos de sus grandes apoyos. Además, no falta año tras año a la feria de Biocultura en Madrid y también se la ha visto en el teatro o en el ballet.