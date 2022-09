Después de asistir a los actos con motivo del funeral de Estado de la Reina Isabel, el Rey Felipe ha retomado con normalidad su agenda en Madrid. Mientras que la Reina Letizia se encuentra en Nueva York, don Felipe está en la capital, donde este martes tiene varios compromisos institucionales. Uno de ellos relacionado con el deporte. Tal como anunciaba la Casa de S.M. el Rey el pasado viernes, don Felipe va a hacer entrega del Premio Camino Real al tenista Rafael Nadal. Se trata de un galardón otorgado por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, que reconoce el trabajo profesional de los españoles que de forma destacada y ejemplar proyectan y potencian la positiva imagen de España en Estados Unidos.

Un galardón que este año celebra su quinta edición y que tiene lugar en el Paraninfo de la Universidad, el mismo escenario en el que se hace entrega del Premio Cervantes, el más importante de la literatura española. Según ha trascendido, el Consejo Asesor del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá acordó de forma unánime conceder el Galardón Camino Real al tenista Rafael Nadal en septiembre de 2019 porque, además de de la positiva proyección de la imagen de España en Norteamérica que supone sus triunfos deportivos en torneos disputados en Norteamérica, personifica las más altas cualidades de los deportistas, es referente obligado para la juventud por su honestidad, capacidad de superación, y respeto a sus rivales; así como destaca por su implicación personal en distintas acciones sociales desde la Fundación Rafael Nadal.

En el pasado, este premio ha recaído en figuras como Plácido Domingo, Pau Gasol, Antonio Banderas o el cardiólogo Valentín Fuster. Un merecido premio para el deportista, que está a punto de convertirse en padre por primera vez junto a su esposa, Mery Perelló y que, aunque sigue atesorando triunfos, cada vez tiene más cerca el final de su carrera, dada, además, la reciente retirada de Roger Federer y el ascenso de Carlos Alcaraz.

El hecho de que sea el Rey Felipe el que haga entrega de este galardón a Rafa Nadal abre una vez más el debate sobre uno de los temas que más debate ha generado desde que Felipe VI asumiera la jefatura del Estado en el año 2014. Mientras que a lo largo de sus casi cuarenta años de reinado Juan Carlos I concedió más de medio centenar de títulos entre los que se encuentran el Ducado de Suárez, el Ducado de Samaranch, el Ducado de Lugo, el Ducado de Palma (que luego retiró a su hermana Felipe VI), el Marquesado de Iria Flavia, el Marquesado de Gisbert…., su hijo es bastante más cauto a este respecto.

A día de hoy, Felipe VI, con más de ocho a sus espaldas, aún no ha otorgado ninguno. Una muestra evidente de la “monarquía renovada para un tiempo nuevo” de la que habló en su discurso de proclamación en junio de 2014 y que simboliza su estrategia de contención y austeridad. Esto no significa que no haya dado continuidad a los títulos que ya existían, pero no ha creado ninguno nuevo. Sin embargo, son muchas las voces que en diversas esferas abogan para que sea precisamente Rafael Nadal el primer elegido para un título nobiliario de nueva creación. ¿Ocurrirá esto en algún momento? ¿Quizás cuando el tenista anuncie su retirada definitiva de las pistas? El tiempo dirá.