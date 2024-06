El mes de junio está siendo muy intenso para el rey Carlos III. El monarca retomó su agenda pública después de un tiempo alejado de los compromisos oficiales a consecuencia del tratamiento para el cáncer hace apenas unas semanas y, a pesar de que su familia le ha recomendado que se lo tome con calma, Carlos III está intentando participar en todos los actos posibles. Consciente de la importancia de que se vea a los miembros de la institución, el rey ha estado en numerosos actos, desde audiencias, hasta las carreras de Ascot, incluso un viaje internacional a Francia para conmemorar el 80 aniversario del desembarco de Normandía o el Trooping the Colour, en el que estuvo presente también la princesa de Gales, Kate Middleton.

Ahora el jefe del Estado tiene por delante una última semana de junio en la que recibirá a los emperadores de Japón, en la primera visita de Estado desde que se confirmara su vuelta a la actividad pública.

El rey Carlos III y la reina Camilla, en las carreras de la Royal Ascot. (Foto: Gtres)

Tal como anunciaron fuentes del Palacio de Buckingham el pasado mes de abril, al tiempo que se informó de la vuelta a la agenda del monarca, el rey Carlos III ejercerá de anfitrión del emperador de Japón y su esposa, que estarán de visita de Estado en el Reino Unido la próxima semana.

La posible presencia de Kate Middleton

Aunque Naruhito y Masako llegarán a Reino Unido los próximos días, no será hasta el martes 25 cuando comience de manera oficial la visita de Estado, con el príncipe de Gales como encargado de recibir a los emperadores en primera instancia. Se espera que el heredero al trono tenga un papel muy destacado en esta visita, aunque todavía no se sabe si su esposa va a participar en alguno de los actos.

El pasado viernes, el Palacio de Kensington compartió un mensaje de la princesa de Gales en el que informaba de que su tratamiento iba bien y de que, aunque todavía no estaba recuperada, iba a participar en algunos compromisos, de los que se iría informando de manera puntual. Su primera aparición pública ha sido coincidiendo con la celebración oficial del cumpleaños del rey Carlos III, en el tradicional Trooping the Colour, pero no se sabe si estará en alguno de los actos de la visita de Estado. Habrá que esperar a que fuentes oficiales lo confirmen cuando se acerque la fecha.

Los emperadores de Japón, Naruhito y Masako. (Foto: Gtres)

Son varios los compromisos previstos para esta visita de Estado. Entre ellos, una ceremonia oficial de bienvenida, en la que participarán tanto el rey Carlos III, como la reina Camila, así como un almuerzo en el Palacio de Buckingham. Además, el rey Carlos III invitará a los emperadores a ver la exposición especial de los objetos de la Royal Collection y por la tarde del primer día habrá un recorrido por la Abadía de Westminster y una cena de Estado.

Uno de los actos más esperados tendrá lugar el último de los días de la visita, el jueves, cuando la pareja imperial visite Oxford, un lugar lleno de recuerdos para ambos, porque allí estudiaron los dos. Sin duda, un broche de oro perfecto para un viaje de Estado que llevaba aplazado desde la pandemia.