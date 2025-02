El pasado 16 de febrero, la familia real jordana celebró con júbilo el nacimiento de Amina, la segunda nieta del rey Abdalá II y la reina Rania. La princesa Iman y su esposo, Jameel Thermiotis, dieron la bienvenida a su primogénita en el Hospital Príncipe Hashem bin Abdullah II en Aqaba, Jordania. La noticia fue compartida con entusiasmo por la reina Rania a través de sus redes sociales, donde expresó su gratitud y felicidad por la nueva integrante de la familia. En un emotivo video publicado en Instagram, mostró a los miembros de la familia real, incluido el rey Abdalá II, conociendo a la recién nacida Amina, rodeados de sonrisas y muestras de cariño. «Mi querida Iman ahora es madre. Estamos agradecidos y muy felices de haber conocido a Amina, la nueva bendición de nuestra familia» escribió.

Sin embargo, apenas dos días después de este feliz acontecimiento, la Casa Real Hachemita ha anunciado que el rey Abdalá II, de 63 años, ha tenido que pasar por quirófano para someterse a una «sencilla operación para tratar una hernia». La intervención ha tenido lugar en la Ciudad Médica Rey Hussein, según el comunicado oficial. Aunque la declaración ha sido breve y no ha proporcionado demasiados detalles sobre la duración de la estancia hospitalaria, sí se ha informado que la operación ha resultado exitosa y que el monarca se encuentra en buen estado de salud. «Gracias a Dios por su seguridad, señor», reza el escrito.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that His Majesty King Abdullah II underwent a successful minor surgery to treat an incisional hernia at the King Hussein Medical City. His Majesty has left the hospital and will resume his working schedule on Wednesday

— RHC (@RHCJO) February 18, 2025