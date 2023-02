Como no podía ser de otra manera, el mes de enero finalizaba para Catalina Middleton repleto de trabajo. Fue durante la pasada mañana cuando la ahora princesa de Gales se desplazaba hasta la ciudad de Leeds, al norte de Inglaterra, para hablar con sus ciudadanos sobre la nueva iniciativa que tiene entre manos, que no es otra que una campaña para resaltar la importancia de los primeros años de vida de un niño en lo que al aprendizaje se refiere.

Este proyecto de la esposa del príncipe Guillermo, bautizado como Shaping Us, comenzaba el pasado lunes con el objetivo de generar conciencia entre los más mayores sobre la relevancia que tienen en la vida de los más pequeños los primeros años de vida, motivo por el que la nuera del Rey Carlos llevó a cabo un discurso que no pasó desapercibido entre una serie de trabajadores de la zona, con los que posteriormente Catalina pudo reunirse para charlar distendidamente sobre la etapa de la infancia y mostrarles así una de sus facetas más cercanas.

Ataviada con un largo brigo con solapas en color verde botella, un bolso caja a tono y unas botas negras altas y jersey color crema, Middleton hizo una reaparición estelar en la que lució su mejor sonrisa en todo momento mientras iba encontrándose con distintas personas de Leeds a su paso. No obstante, probablemente la cuñada del príncipe Enrique no llegó a imaginar que en ese paseo un hombre saldría de la multitud para pedir encarecidamente a la futura consorte que se hiciera un selfie con él. Algo a lo que ella accedió sin reparo alguno, buscando el teléfono móvil del protagonista en cuestión para poder mirar a la cámara y sacar la deseada fotografía, mientras que este también lo buscaba desesperadamente: «Lo siento. Estoy muy nervioso», admitía entre risas, mientras que Catalina intentaba calmarle: «Por favor, no te preocupes, está bien. Todos nos ponemos nerviosos», zanjaba, hasta que después finalmente se hicieron la instantánea y lo sucedido quedaba en una anécdota que ya ha dado la vuelta al mundo a través de redes sociales como Twitter.

The Princess of Wales very sweetly calms a man’s nerves when he asked her for a selfie at @LeedsMarkets. “We all get nervous” #ShapingUs @GBNEWS | @Earlychildhood pic.twitter.com/fRuaKp4ZJD

— Cameron Walker (@CameronDLWalker) January 31, 2023