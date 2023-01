Los frentes abiertos del Rey Carlos a 100 días de su Coronación

La cuenta atrás ya ha comenzado. Quedan apenas 100 días para una de las citas más importantes del año: la Coronación del Rey Carlos III. Un evento de gran relevancia histórica a todos los niveles, ya que será la primera ceremonia de estas características de un rey británico en más de siete décadas. Desde las redes sociales de la Casa Real Británica ya han anunciado esta cuenta atrás, con algunos posts en los que han compartido parte del programa previsto para la gran fiesta de Carlos III

1️⃣0️⃣0️⃣ days to go until the Coronation!

Here’s a recap of what to expect over the Coronation Weekend👇

(1/6) pic.twitter.com/O09pj6gcli

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 26, 2023