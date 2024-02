La Reina Sofía ha retomado sus compromisos oficiales en el marco de las actividades de la Casa de S.M. el Rey con una cita muy especial. Doña Sofía, Presidenta de Honor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha presidido en Madrid la reunión de la Junta de Patronos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, compuesta por un amplio grupo de personalidades que representan a los diferentes sectores de la sociedad, comprometidos con la labor educativa que lleva a cabo este centro de alta formación musical.

Ha sido poco después de las 12:00 de la mañana cuando la madre de Felipe VI ha llegado al encuentro, donde ha coincidido con rostros conocidos que forman parte de la Junta de Patronos, como es el caso de Ana Patricia Botín, a la que ha saludado de manera muy afectuosa.

La Reina Sofía en un acto en Madrid. / Gtres

El curioso complemento de la Reina Sofía

Para esta reunión, a la que doña Sofía ha llegado muy sonriente, la madre de Felipe VI ha optado por un estilismo en azul y rojo. La Reina Sofía ha lucido un traje de chaqueta y pantalón en color azul en raya diplomática, que ha completado con unos botines de tacón cómodo y tejido elástico, un bolso modelo ‘Puzzle’ de la firma Loewe y un fular en tono rojo.

La Reina Sofía en un acto en Madrid. / Gtres

No obstante, lo más llamativo del look de doña Sofía ha sido, sin lugar a dudas, el clavel rojo que ha colocado en su solapa. Un detalle que no es la primera vez que la Reina Sofía lleva junto a este mismo traje sino que, por ejemplo, el pasado mes de noviembre, también lució durante una reunión del Patronato de la Fundación Atapuerca. En aquella ocasión, el clavel fue interpretado como un guiño de doña Sofía a uno de sus destinos preferidos en Burgos, el restaurante Los Claveles -ubicado en Ibeas de Juarros-, en el que suele almorzar cada vez que acude a un acto de la organización.

La Reina Sofía en un acto en Madrid. / Gtres

Además del clavel rojo en la solapa de la chaqueta, doña Sofía también ha sorprendido con unos llamativos pendientes largos de piedras, curiosamente, muy similares a unos que guarda en su joyero la Reina Letizia.

Los claveles en San Isidro

Aunque no ha trascendido el motivo por el que la Reina Sofía se ha colocado el clavel rojo en la solapa de la chaqueta, lo cierto es que esta flor y en este color concreto se asocia mucho a la capital española y a las Fiestas de San Isidro. En concreto no existe un origen oficial del motivo de engalanarse con un clavel en San Isidro, pero sí hay una explicación oficiosa, que data de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El color del clavel que se colocaba en los trajes tenía un significado. Dos claveles rojos significada que la mujer estaba casada; dos blancos, soltera, uno blanco y uno rojo, comprometida; dos rojos y uno blanco, viuda y uno rosa para las niñas.