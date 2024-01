La nueva y desconocida alianza entre la Reina Sofía y Ana Rosa Quintana

A punto de celebrar su 68 cumpleaños, Ana Rosa Quintana ha dado una sincera entrevista y ha dejado entrever el vínculo que tienen en común con la Reina Sofía. La veterana presentadora ha utilizado su influencia social para luchar por las causas justas y esa es la razón por la que ha dado visibilidad a la donación de órganos.

La madre del Rey Felipe está muy concienciada con este movimiento. Ahí nace la nueva y desconocida alianza entre estos dos rostros tan emblemáticos de nuestro país.

Ana Rosa Quintana ha participado en la presentación de 12 meses, 12 causas y ha hablado de su compromiso con la solidaridad. «La verdad es que para mí ha sido un honor estar aquí. Primero porque este foro es muy prestigioso y después porque presentamos algo tan bonito como 12 meses, que siempre tiene unos resultados extraordinarios», ha empezado diciendo.

Ana Rosa Quintana en 12 meses 12 causas / GTRES

La Reina Sofía tiene mucho peso en este movimiento tan necesario, de hecho el hospital que lleva su nombre lidera la tasa de donación y la actividad trasplantadora. En relación con esto, Ana Rosa Quintana ha declarado: «Recuerdo el año que hicimos donación de órganos y fue el año donde más tarjetas de personas se hicieron y entonces me parece que merece la pena».

La bonita alianza de la Reina Sofía y Ana Rosa Quintana

A finales de 2023 se hizo un estudio que situó al Hospital Universitario Reina Sofía a la cabeza en la tasa de donación y trasplantes de Andalucía. El año pasado se llevaron a cabo un total 426 trasplantes, de los que 261 fueron de órganos y 165 de tejidos, una cifra superior para registrada en análisis anteriores.

La Reina Sofía en un acto en Madrid / GTRES

La Reina Sofía está muy concienciada con esta causa, igual que Ana Rosa Quintana. La mítica presentadora es una mujer informada, conoce las necesidades de nuestra sociedad y lucha por aquello que considera necesario. Recordemos que ha estado cerca de dos décadas liderando un programa cuya repercusión servía para dar visibilidad a movimientos que ayudaban a construir un país mejor.

Ana Rosa Quintana atraviesa su mejor momento

Una vez más, la periodista ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. Su presencia en 12 meses, 12 causas aumenta el interés mediático de esta campaña, por eso son tan importantes las declaraciones que ha dado. Ana Rosa ha puesto encima de la mesa lo importante que es donar órganos.

Gracias a campañas como las que ha presentado Ana Rosa Quintana, el Hospital Universitario Reina Sofía ha registrado grandes éxitos que repercuten en el bienestar de nuestra sociedad. La influencia de la presentadora de Telecinco no conoce fronteras y cada vez son más los que siguen su ejemplo.

Ana Rosa está en un momento perfecto, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Telecinco le ha convertido en la reina de las tardes y le ha dado un programa que cuenta con colaboradores tan famosos como Xavier Sardá.

El cumpleaños de Ana Rosa

Ana Rosa, delante de los micrófonos de GTRES, ha explicado por qué no quiere hacer nada especial en su cumpleaños. «El problema de los que cumplimos a primeros de enero es que venimos de todas las Navidades, el roscón, las Navidades, la Nochebuena. Entonces todo el mundo me dice: ¿vas a hacer algo? Pues no, no voy a hacer nada. Quiero estar con mis hijos, no tengo previsto nada», ha comentado haciendo honor de la sinceridad que siempre le ha caracterizado