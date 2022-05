La Reina Letizia se viste de gala: su invitada más especial

Como cada viernes, la Casa de S.M. el Rey ha hecho pública la agenda prevista para los próximos días. Una semana que va a estar marcada por una importante visita y en la que las cenas de gala vuelven al Palacio Real ya por fin sin mascarillas. Una ocasión perfecta para que doña Letizia rescate algunas de las joyas más importantes de su joyero y nos sorprenda con algún estilismo a la altura.

Los Reyes se reunirán a partir de este martes a Sus Altezas el Jeque Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir del Estado de Catar, y la Jequesa Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, con motivo de su visita de Estado a España. Está previsto que por la mañana, don Felipe y doña Letizia los recibirán con Honores Militares en el Palacio Real, mientras que por la noche, Sus Majestades ofrecerán una cena de gala en el mismo lugar. De la misma manera, también los Reyes van a ofrecer un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela.

Una visita importante ya que, la última vez que un emir de Catar visitó España fue en el año 2011, en el mes de abril. En aquella ocasión lo hizo el entonces mandatario, Hamad bin Khalifa Al-Thani y su esposa, Sheikha Mozah bint Nasser, padres del actual gobernante de Catar, que viajaron a España invitados por los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía.

La anterior visita de un emir y su esposa se convirtió en uno de las citas más destacadas del momento, no solo por las implicaciones internacionales de este viaje a nivel de fortalecimiento de los lazos entre ambos países sino, muy especialmente, porque la presencia de la Jequesa Sheikha Mozah bint Nasser acaparó parte de la atención. La madre del actual jeque es una de las figuras más destacadas a nivel global por ser un icono de estilo y por su capacidad para lucir turbantes como nadie más. Su elegancia se compara en muchas ocasiones con la de Rania de Jordania, la Reina Noor o Farah Diba, como referentes de elegancia en Oriente.

En esta ocasión, doña Letizia no tendrá que competir con la que, sin duda, es una de las mujeres más elegantes del mundo, sino que ejercerá de anfitriona de su nuera, la Jequesa Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani. A diferencia de la anterior Jequesa, la esposa del actual emir es una mujer complentamente distinta a su suegra, ya que no solo no está tan interesada en temas de que no está tan interesada por la Alta Costura. La Jequesa es licenciada en sociología y trabaja en diferentes causas benéficas en su país, un interés común con la Reina Letizia.

Un referente de sofisticación

La anterior Jequesa es una de las mujeres más elegantes del mundo, pero también, un referente en otras esferas. Su matrimonio con el Jeque Hamad Bin Khalifa al Thani data de 1977 y con el tiempo consiguió convertirse en su favorita, además de la madre de su heredero. Es más, fue la primera mujer catarí que consiguió ejercer de primera dama, con un gran protagonismo.

A nivel de estilo, la anterior Jequesa llegó a ser apodada como la Nefertiti de Catar, por su elegancia, educación y porte regio. Aunque en 2011 ya tuvo un encuentro con doña Letizia cuando los Reyes eran aún Príncipes, esta vez será su nuera la que tome el testigo.