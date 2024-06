La Reina Letizia sustituye sus zapatillas fetiche por unas de estreno en su último acto

Después de viajar a Guatemala y de protagonizar un inesperado encuentro con Belén Esteban en la XIV Convocatoria de Euros de tu Nómina (organizada por el Banco Santander), este miércoles, 12 de junio, la Reina Letizia ha vuelto a aparecer en público. Lo ha hecho presidiendo la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, máximo órgano de gobierno de esta institución y uno de los centros culturales más relevantes de España (presidido conjuntamente por la Ministra de Educación y Formación Profesional y la Ministra de Ciencia e Innovación). El acto ha tenido lugar en Madrid y, como no podía ser de otra manera, todas las miradas han estado centradas en el calzado de la esposa del Monarca en medio del revuelo que han generado los rumores acerca del posible paso por quirófano de la misma.

Para la ocasión, doña Letizia ha lucido un look total white muy primaveral que ha dejado a un lado su estilismo fetiche de traje de sastre, optando por una alternativa que no suele ser muy común en su armario. El outfit en el que se ha enfundado para la cita estaba formado por una blusa blanca, como parte superior del conjunto, de inspiración boho-chic, cuello redondo, mangas abullonadas y detalles marcados con pequeños ribetes que han aportado volumen a la prenda, la cual ha sido conjuntada con unos pantalones de corte recto del mismo tono.

La Reina Letizia en la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes.

En cuanto al calzado, apostando de nuevo por la comodidad debido a su problema de salud, la Reina Letizia ha vuelto a decantarse por deportivas, las cuales, en esta ocasión, eran de estreno. Se trata de unas zapatillas de la marca Ohne Project cuyo modelo se llama Royal Green- Project 080 Barefoot Sneaker. Tal y como se puede ver en su propia página web, su precio es de 159 euros y su material de composición es 100% vegano, con cordones de algodón orgánico y un forro interior fabricado con 60% bambú y 40% poliéster reciclado.

Zapatillas de la Reina Letizia en la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes.

La reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes no es el último acto de la semana de la Reina Letizia. El próximo jueves, 13 de junio, volveremos a verla públicamente pero no en solitario, sino acompañada por su marido, el Rey Felipe VI, con motivo de la celebración de una ceremonia relacionada con los Premios Princesa de Asturias.

La Reina Letizia en la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes.

Esta aparición pública de doña Letizia ha llegado tan solo unas horas después de que Belén Esteban asegurara que la Reina le había contado que tenía que pasar por quirófano en breve. «Cuando la he visto con las playeras nos hemos dado dos besos, le he preguntado cómo está del pie y me ha dicho: ‘me tienen que operar’», aseguraba. No obstante, LOOK se ha puesto en contacto con Casa Real para poder confirmar las declaraciones de la de Paracuellos y el organismo nos ha asegurado que no tienen constancia de dicha información.

Cabe recordar que fue el pasado 6 de mayo cuando la Casa Real de Su Majestad informó que la esposa del soberano tenía una fractura en el dedo corazón del pie derecho como consecuencia de un golpe contra una mesa del Palacio de la Zarzuela. Desde entonces, la royal ha cumplido con sus distintos compromisos optando siempre por un zapato cómodo, aunque sin conocerse detalles de su evolución.