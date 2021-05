La pasada semana, en la agenda de la Casa de S.M. el Rey, se echaron de menos dos citas de especial importancia. Por un lado, la Confirmación de la princesa de Asturias y, por otro, la presencia de doña Letizia en la final de la Copa de la Reina de fútbol.

En el caso de la Confirmación de Leonor, pese a que era de sobra conocido que la Princesa se confirmaba, al ser un acto que corresponde al ámbito privado de la familia real, no aparecía en agenda. Sin embargo, en lo que respecta a la final de la Copa de la Reina, ha llamado mucho la atención que doña Letizia no se haya acercado hasta el encuentro, dado que además se ha celebrado este domingo en el Municipal de Butarque, en la localidad madrileña de Leganés. A pesar de que en ningún caso estaba anunciada la presencia de la Reina en el encuentro, hasta el último momento ha quedado abierta la posibilidad de que doña Letizia presenciara el partido, algo que no se ha producido.

Una ausencia que ha llamado mucho la atención no solo porque don Felipe nunca falta a la final de la Copa del Rey, sino porque en los últimos años, la Reina sí que había hecho acto de presencia en este tipo de eventos. De hecho, poco antes de la pandemia, doña Letizia presidió la final de la Copa de la Reina de Baloncesto en Salamanca. Un año antes, en Granada, presidía por primera vez la final de la Copa de la Reina de fútbol y en 2018 viajaba hasta Tenerife para el último partido del torneo de baloncesto que le rinde homenaje.

No han sido estos sus únicos encuentros con el entorno del deporte. También en 2019 recibía en Zarzuela al equipo ganador de la final de la Copa de la Reina de balonmano y junto a don Felipe no solo ha participado en audiencias con los ganadores de algunos torneos, sino que se la ha visto en partidos decisivos, como en el Mundial de Sudáfrica o algunas Copas del Rey.

Doña Letizia no ha sido la única gran ausente en esta cita, sino que al encuentro han faltado destacados nombres del panorama deportivo como Luis Rubiales, presidente de la RFEF.

Por ahora se desconocen los motivos para que la Reina, que el sábado estuvo participando en los actos por el ‘Día de las Fuerzas Armadas’, haya decidido ausentarse en este encuentro. Tampoco se ha confirmado por ahora si está previsto que doña Letizia reciba en audiencia en un futuro próximo a las ganadoras del torneo, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones.

Una actitud diferente

Aunque ha generado un cierto desconcierto el hecho de que la Reina no haya participado en la celebración, la realidad es que no resulta tan extraño. Por un lado, hay que tener en cuenta que no siempre en los últimos años ha acudido a este tipo de encuentros -a diferencia del Rey-, y que además, ella ha sido la primera reina que ha mostrado su compromiso con el deporte en esta línea.

La Copa de la Reina es una competición que nació en 1983 en honor a la entonces consorte, la reina doña Sofía. Sin embargo, la esposa del rey Juan Carlos nunca ha ido a presenciar uno de los encuentros a lo largo de su historia. A pesar de que la madre de Felipe VI sí que ha estado presente en otros actos relacionados con el deporte, como algunos Juegos Olímpicos, por ejemplo, en lo que respecta al fútbol, han sido muy escasas las citas en las que ha participado. En alguna ocasión ha participado en momentos puntuales como el Mundial de Sudáfrica, alguna Copa del Rey o ha recibido en audiencia a las ganadoras de la Copa de la Reina.

Desde que Felipe VI asumiera la jefatura del Estado en el año 2014, la presencia de doña Letizia en actos relacionados con el deporte ha sido un poco escasa. Su agenda se encuentra más centrada en temas de salud, educación, cultura y cuestiones relacionadas con la mujer, pero nunca ha dejado de lado el deporte.