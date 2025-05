El cariñoso reencuentro de la Reina Letizia con Almudena Ariza, premiada por Cruz Roja

La Reina ha cerrado su agenda de compromisos oficiales con una visita muy especial a Murcia. Doña Letizia ha presidido el acto principal con motivo de la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebra cada 8 de mayo en los casi 200 países en los que tiene presencia la organización.

Este año se ha elegido Murcia como escenario, en un acto en el que se ha hecho entrega de las Medallas de Oro a Almudena Ariza, César Bona, Cruz Roja de Burkina Faso, Emilia Lozano y Nasco Feeding Minds. Curiosamente, la Reina y la periodista Almudena Ariza fueron compañeras en la etapa en la que doña Letizia estuvo en Televisión Española. Según aparece en la web de la Casa de S.M. el Rey, Ariza ha sido reconocida por su defensa del rigor en la información y la cobertura de crisis humanitarias y conflictos armados desempeñada en los últimos 20 años.

La Reina Letizia con Almudena Ariza. (Foto: Cruz Roja)

En un vídeo que ha proyectado la organización con declaraciones de los galardonados, Almudena Ariza ha dicho que para ella es un importante reconocimiento: «Es un regalo enorme, me emociona porque viene de una organización que representa los valores más nobles. Siento que esta medalla no es solamente para mí, sino para todas las personas que me han abierto sus casas, sus vidas, para que yo pudiera contarlas. Es un reconocimiento que me anima a seguir, incluso cuando pesa el cansancio, la desesperanza o la frustración», ha comentado.

La periodista ha asegurado que lleva toda su vida profesional intentando entender el mundo, sobre todo en lugares en los que hay dolor, guerras e injusticia: «Me dedico a estar cerca, a mirar de frente, a escuchar y a contar lo que muchas veces no se quiere ni oír ni ver», ha declarado.

El reencuentro con doña Letizia

Almudena Ariza ha sido la primera de las galardonadas con este reconocimiento en recibir de manos de la Reina la Medalla de Oro. Un reencuentro entre ex compañeras de profesión que ha sido muy emotivo, en el que las dos se han abrazado y sonreído de manera cómplice.

La periodista no ha sido la única galardonada a la que ya conocía doña Letizia. Este año también se ha reconocido el trabajo de Nasco Feeding Minds. Se trata de una de las primeras ONG creada por jóvenes africanos y cuyo objetivo es cambiar el paradigma de la ayuda humanitaria, basada en la ayuda horizontal, es decir, que son los propios africanos migrantes quienes asumen la responsabilidad de cambiar su realidad. El encargado de recoger la medalla ha sido Ousman Umar, reconocido por la Fundación Princesa de Gerona en el año 2021 con el Premio Social.

Además de con ellos dos, doña Letizia también ha coincidido con el periodista Juan Ramón Lucas, que ha participado en el acto y ha pronunciado unas palabras.

El look de la Reina

Para esta jornada, doña Letizia ha apostado por un estilismo de básicos. La Reina ha combinado un pantalón palazzo de color azul con botones decorativos en la cadera, de aires náuticos y de la firma Sézane, con una sencilla blusa en beis. Un conjunto muy favorecedor y perfecto para una jornada de trabajo.

Viaje al Vaticano

Según han confirmado desde el Palacio de la Zarzuela, los Reyes don Felipe y doña Letizia estarán el próximo domingo en Roma para asistir a la misa de inauguración de inicio de Pontificado del nuevo Papa León XIV. Un acto al que la esposa del Rey Felipe VI puede ir de blanco, haciendo uso del privilegio que tienen las reinas de países católicos en sus encuentros con los pontífices.

La vuelta de la infanta Sofía

En apenas una semana la infanta Sofía terminará las clases en Gales y volverá a casa para afrontar su próxima etapa de formación. El día 24 de mayo está prevista la graduación de la hija menor de los Reyes. Un adiós muy especial a sus dos años en el Atlantic College en los que Sofía podrá contar con el apoyo de su madre, pero no de su hermana ni de su padre. Leonor está todavía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, mientras que el monarca es probable que tenga que asistir a la ceremonia de toma de posesión del presidente de Ecuador, como ha hecho a lo largo de los años en diferentes ocasiones.