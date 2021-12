La reina Isabel cancela una de sus citas navideñas más especiales

Nuevo varapalo para la reina Isabel. Según han confirmado fuentes oficiales, la monarca ha decidido cancelar su tradicional almuerzo prenavideño debido a la situación de emergencia sanitaria. Una cita a la que cada año suelen asistir, además de los miembros más directos de su familia, otros de segunda línea, lo que hace que la lista de invitados supere el medio centenar.

Una realidad que ha hecho que la soberana decida tomar precauciones, no solo por el avance de los contagios en esta época del año, sino también porque ella misma ha atravesado algunos baches de salud, además de los que ha tenido que afrontar a nivel personal.

Conscientes de la complicada situación que atraviesa el país, desde Buckingham han decidido que una reunión como esta podría suponer un gran riesgo por el número de asistentes y además, poner en jaque la posibilidad de que se lleven a cabo otro tipo de encuentros más reducidos.

Esta decisión se ha tomado poco después de que Boris Johnson y su asesor médico Chris Whitty aseguraran en una rueda de prensa que la población debería replantearse sus planes de cara a las celebraciones: “creo que lo que la mayoría de la gente está haciendo, y me parecería muy sensato, es priorizar las interacciones sociales que realmente les importan y, para proyectarlas, despriorizar las que les importan menos. El riesgo de que alguien se infecte durante un evento no esencial y luego no pueda hacer las cosas que sí le importan obviamente aumenta”, recalcó.

No hay que olvidar que, después de la cancelación del pasado año, la Reina tiene previsto reunir a su familia más directa en Sandringham para disfrutar de las fiestas según la tradición, en un año especialmente complicado para ella, en el que necesita, más que nunca, el apoyo de sus seres queridos. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si finalmente seguirá el plan o decidirá quedarse en Windsor, ya que la mayor parte de sus familiares están cerca y pueden visitarla.

El pasado mes de octubre el Palacio de Buckingham anunciaba que Su Majestad había pasado una noche en el hospital y confirmaba que, por prescripción médica, iba a estar al menos dos semanas sin participar en actos oficiales. Hasta ahora, la monarca no ha retomado su actividad fuera de palacio, pero sí que ha estado manteniendo algunos encuentros, tanto virtuales como físicos.

Aunque no hay fecha prevista para una posible reincorporación a la agenda, sí se sabe que desde ‘La Firma’ se ha tomado la decisión de que, a partir de este momento, cada vez que la Reina asista a algún acto, lo haga acompañado de otro miembro senior de la familia real, para así, en caso de indisposición de la monarca, siempre haya otra persona de alto rango que pueda ejercer de suplente, y evitar contratiempos en la medida de lo posible.