Nuevo reencuentro en el horizonte para la Familia Real y parte de la familia del Rey. Y esta vez, a diferencia de la última ocasión, será en el marco de un homenaje a una de las figuras más importantes en la vida de la Reina Sofía: el rey Constantino de Grecia. El próximo día 27 de febrero, la Capilla de San Jorge acogerá el servicio en memoria del último rey de los griegos, después de que fuera aplazado debido al estado de salud del rey Carlos III.

Funeral de Constantino de Grecia. / Gtres

Hace algunos días que el Palacio de Buckingham confirmó que la reina Camila sería la encargada de representar al monarca en esta cita, en la que estaría acompañada por otros miembros de la Familia Real. No se ha confirmado aún quiénes acudirán, pero la relación de los Windsor y los Grecia siempre ha sido estrecha, por lo que podría esperarse al príncipe Guillermo -ahijado del propio Constantino-.

Funeral de Constantino de Grecia. / Gtres

Sin embargo, más allá de esto, todas las miradas van a estar puestas en los asistentes por parte de la Familia Real de España. La presencia de la Reina Sofía es obvia, al igual que la de la princesa Irene de Grecia. Ambas no han faltado a todos los homenajes que se han hecho en recuerdo de su hermano, y se unirán a la Familia Real de Grecia. Asimismo, se espera que tanto la infanta Elena como la infanta Cristina también acudan, no solo porque tenían una relación estrecha con su tío, sino porque mantienen contacto recurrente con varios de sus primos. No se sabe, no obstante, sí estarán presentes algunos de sus hijos.

Nueva reunión familiar

Tal como se ha confirmado, los Reyes don Felipe y doña Letizia viajarán a Londres para asistir a este servicio en recuerdo de Constantino de Grecia, al que también acudirá, previsiblemente, Juan Carlos I, que visita con regularidad la capital británica.

Los Reyes en el funeral de Constantino de Grecia. / Gtres

Será un nuevo reencuentro familiar después de que coincidieran con el padre de Felipe VI y otros miembros de la familia del Rey el pasado mes de diciembre, en el cumpleaños de la infanta Elena. Esta vez las circunstancias serán muy diferentes, de hecho, en las últimas ocasiones en las que don Felipe y doña Letizia han coincidido con Juan Carlos I han sido, precisamente, en el marco de funerales, como en el del propio Constantino en Grecia o en el de la Reina Isabel, también en Londres.

No obstante, este viaje de la familia del Rey y de los propios Reyes a Londres será el primer encuentro de este año 2024, al menos, de manera pública y oficial. No se espera, no obstante, que acudan tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía, ya que ambas están volcadas en su formación. Sin embargo, en el caso de la hija menor de Sus Majestades, se encuentra estudiando relativamente cerca de dónde se va a celebrar el homenaje, en Gales, por lo que los Reyes podrían aprovechar para visitarla, al margen de sus compromisos.