Apenas ha pasado un día desde que la serie documental Enrique y Meghan viera la luz y no ha tardado en saltar la polémica. Pese a que, como ya acostumbra a hacer, se esperaba que la Corona se mantuviese en un segundo plano, lo cierto es que no ha sido así. “Miembros de la Familia Real han declinado hacer comentarios sobre el contenido de esta serie”, se trata de la advertencia que se puede ver al principio del primer episodio, lo que ha llevado a Palacio ha pronunciarse al respecto.

Fuentes cercanas a Buckingham han asegurado que ningún miembro de la realeza británica ha sido contactado por Netflix para dar su versión de los hechos narrados por el hijo de Diana de Gales y su mujer. Una afirmación que la propia plataforma se ha encargado de desmentir, asegurando que se les ofreció participar en la serie a través de sus equipos de comunicación. Tras esto, el Palacio de Kensington ha rectificado, reconociendo haber recibido un correo electrónico de una productora, aunque no de la plataforma oficial, por lo que decidieron ponerse en contacto con ellos para verificar su autenticidad sin recibir respuesta alguna. Además, la fuente de Palacio ha querido dejar claro que, por el momento, ni Carlos III ni el príncipe Guillermo harán declaraciones sobre la historia de los duques de Sussex.

Y así ha sido. El nuevo Rey ha continuado con los compromisos marcados en su agenda oficial mientras la docuserie de su hijo veía la luz. El soberano se ha trasladado hasta el centro de Londres para visitar King’s House, un espacio que sirve como lugar de culto y apoyo para personas en el área local. En esta primera cita del día han sido los espectadores los que se han interesado por su reacción, recibiendo el silencio como respuesta. Tras esto, Carlos III se ha desplazado hasta el servicio de Adviento oficiado en la Iglesia de la Fraternidad Cristiana de Etiopía, en el que un periodista le ha asaltado preguntándole por las declaraciones de su hijo. El monarca ha decidido hacer caso omiso al comunicador y ha continuado saludando a la multitud, eso sí, sin perder la sonrisa.

King Charles appeared to avoid any questions on Harry and Meghan's Netflix docuseries while on a visit to north London.

