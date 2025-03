A pesar de las críticas y de las polémicas que la han rodeado en los últimos tiempos, Meghan Markle está encantada con su nuevo proyecto de estilo de vida y, sobre todo, con la serie que ha puesto en marcha de la mano de Netflix. La mujer del príncipe Harry anunció con mucha ilusión hace unos días que el proyecto contará con una segunda temporada y además se ha vuelto especialmente activa en las redes sociales, después de años de silencio.

En esta serie la duquesa de Sussex descubre a los espectadores sus recetas preferidas y algunos trucos de estilo de vida, al tiempo que muestra detalles de su día a día, en compañía de personas de su círculo íntimo. Entre las cosas que ha desvelado a lo largo de los primeros episodios se encuentra una que hace referencia a su apellido.

Aunque hasta ahora todo el mundo se refería a ella como Meghan Markle, la duquesa ha querido dejar claro que su apellido familiar es Sussex, el mismo que usan sus hijos desde que se convirtieron en príncipes con el relevo en el trono británico. Ella misma lo ha contado a su amiga Mindy Kaling y en una intervención en el programa de Drew Barrymore la actriz la presentó como Meghan Sussex, no como Markle.

Como era de esperar, las reacciones a este tema no se han hecho esperar, sobre todo por parte de la familia paterna de la duquesa, con la que no tiene relación. El padre de Meghan, con quien está enfrentada desde hace años, se ha pronunciado sobre la nueva serie de la mujer del príncipe Harry y sobre su decisión de dejar atrás el apellido Markle.

La reacción de Thomas Markle

En unas declaraciones al tabloide Daily Mail, el suegro del príncipe Harry ha reconocido que no se ha sentado a ver la serie y no sabe si finalmente lo hará, pero sí que ha podido ver algunos extractos. Thomas Markle se ha mostrado muy crítico con su hija y ha dicho que todo parece muy fingido: «Meghan nunca ha sido auténtica, tiene que pensar en todo, no es espontánea», ha sentenciado.

Markle considera que todo lo que ocurre en la serie está muy planeado y orquestado y por eso no resulta creíble: «Todo lo que dice está planeado y ensayado. Me hace reír porque conozco todas sus miradas y expresiones. Se esfuerza tanto por ser perfecta que se pone tensa cada vez que la cámara la enfoca». Una crítica que también han hecho algunos periodistas, que han recalcado que Meghan tiene una sonrisa constante en el rostro que resulta difícil de creer.

La crítica de Thomas Markle resulta especialmente relevante, no solamente porque sea el padre de Meghan y, por tanto, la conoce bien, sino porque cuenta con una dilatada experiencia en el mundo del entretenimiento, ya que trabajó muchos años como técnico de iluminación.

La mayor crítica de Thomas Markle

Más allá de que el programa no le resulte interesante, lo que más ha criticado Thomas Markle ha sido el detalle de Meghan de prescindir de su apellido paterno y usar el Sussex. Una cuestión que ha molestado mucho a su padre, sobre todo, porque Meghan habla de su abuela y de sus recuerdos haciendo mermeladas: «Mi madre quería mucho a Meghan, pero se sentiría muy decepcionada si supiera que Meghan ya no quiere usar el nombre Markle. Mi madre estaba orgullosa de ser una Markle. Yo también», ha dicho el suegro del príncipe Harry, que ha recalcado con cierta ironía que ahora tendrá que decir que es el padre de Meghan Sussex.