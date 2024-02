La reacción del príncipe Enrique tras su último varapalo judicial

El príncipe Enrique ha perdido la demanda judicial que interpuso contra la decisión del Gobierno británico de reducir su protección personal en el Reino Unido después de que se desvinculara de las actividades de la Familia Real y dejara de ser miembro de ‘La Firma’ junto a su esposa, Meghan Markle.

Ha sido este pasado miércoles, 27 de febrero, cuando se ha conocido la noticia, poco más de dos años después de que el hijo menor del rey Carlos III emprendiera acciones legales contra el Ejecutivo por retirarle la protección policial cuando visita el Reino Unido, tanto en solitario como con su familia, así como por no permitirle pagar por poder tener personal a su servicio.

Meghan Markle y el príncipe Enrique juntos en Canadá. / Gtres

Tal como revelaron en su momento fuentes cercanas al hermano del príncipe de Gales, Enrique no se sentía seguro en el Reino Unido por la decisión del Gobierno y, por tanto, no podía regresar al país. Sin embargo, a pesar de la reclamación del duque de Sussex, el Tribunal Superior de Londres considera que el Ministerio del Interior no actuó de manera inadecuada, sino que su decisión se ceñía a la legalidad, al determinar que la seguridad que se ofrecería tanto al príncipe Enrique como a su familia dependería de circunstancias concretas. Por ejemplo, en su reciente viaje a Londres tras conocerse el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, se pudo ver al duque de Sussex escoltado por la Policía al salir del aeropuerto de camino a Clarence House.

El príncipe Harry llegando a Londres. / Gtres

No obstante, para el equipo legal del príncipe Enrique, los argumentos por parte de las autoridades no eran los adecuados ya que, según ellos, no se había hecho un análisis de riesgo adecuado y sería necesario garantizar su seguridad y la de su familia cada vez que visiten el país. Algo en lo que el ministerio no se mostró de acuerdo, ya que apuntaron que siempre se tienen en cuenta los riesgos y que, de hecho, no se ha retirado por completo la protección a Enrique, somo que se diseña en función de cada escenario.

Sin embargo, ni los argumentos por parte del Gobierno ni la decisión del Tribunal parecen ser suficientes para el hijo menor del monarca, que considera que tiene que tener el mismo nivel de protección y las mismas garantías que cuando era un miembro en activo de la Familia Real. Por eso, tal como ha confirmado un representante de Enrique, el príncipe tiene intención de recurrir al Tribunal de Apelaciones: «El duque de Sussex espera que el Tribunal de Apelaciones haga justicia y no hará más declaraciones al respecto mientras el proceso siga en curso», ha asegurado.

El príncipe Enrique a su llegada a los tribunales. / Gtres

Concentrado en sus actividades

Mientras tanto y, después de participar hace unos días en la cuenta atrás para la próxima edición de los Juegos Invictus en Canadá, el príncipe Enrique sigue concentrado en sus rutinas. Poco después de conocerse la decisión judicial, el hijo menor del rey Carlos III ha reaparecido en un vídeo como patrocinador de WellChild con motivo de la convocatoria de nominaciones de los premios de la organización, que trabaja para ayudar a niños enfermos y a sus familias.

Our Patron Prince Harry, The Duke of Sussex, joins the call for nominations for the 2024 #WellChildAwards, in association with @GSK. Every year, we celebrate the UK’s inspirational seriously ill children, young people & those who care for them. Nominate at https://t.co/p19zC4cIrZ pic.twitter.com/7jcD5h6Kcp

— WellChild (@WellChild) February 28, 2024