La situación del príncipe Harry en Estados Unidos podría estar a punto de cambiar, y no precisamente para bien. El hijo menor del rey Carlos III lleva varios años disfrutando de una vida relativamente tranquila en California con su mujer y sus dos hijos. De hecho, la menor de sus hijas, la princesa Lilibet Diana, ya nació allí. Sin embargo, los días de tranquilidad del príncipe en Montecito podrían llegar a un punto final tras las últimas noticias que se han conocido con respecto a su visado.

Tal como ha trascendido, un juez de Estos Unidos ha dado la orden de que varios documentos relacionados con la solicitud de visado del duque de Sussex se hagan públicos antes del martes. De momento no se ha detallado de qué documentos se trata exactamente, aunque todo apunta a que tienen que ver con la posibilidad de que el hermano del príncipe de Gales mintiera sobre su consumo de drogas. En caso de confirmarse, las autoridades podrían tomar medidas al respecto.

El príncipe Harry y Meghan Markle en un acto. (Foto: Gtres)

En principio no se esperaba que el visado del príncipe Harry fuera una fuente de problemas para él, sin embargo, cuando el hijo menor del rey Carlos III reveló en sus memorias que había consumido ciertas sustancias, se abrió la puerta a una reclamación por parte de una organización conservadora de Estados Unidos, que pidió conocer los detalles de su solicitud de visado. La Fundación Heritage tenía la sospecha de que el príncipe podría haber ocultado esta información en su solicitud.

Ahora Carl Nichols, nombrado juez de la Corte de Distrito de EEUU para Columbia tras ser propuesto por Donald Trump, ha admitido parte de la petición de la Fundación Heritage. El pasado mes de septiembre él mismo rechazó que se publicaran publicar la totalidad de documentos, pero cuando la citada organización recurrió la sentencia, finalmente el juez ha considerado que la información es de interés público. Por ahora hay que esperar a ver qué datos revelan los documentos para valorar posibles consecuencias.

La Reina Isabel II con Donald Trump. (Foto: Gtres).

La guerra de los Sussex con Trump

Esta información llega poco después de que Donald Trump dijera que no tenía la intención de deportar al príncipe Harry si se demostraba que mintió en su solicitud. El nuevo presidente aseguró que le iba a dejar en paz porque consideraba que ya tenía bastante con su mujer: «es terrible», comentó el presidente en unas declaraciones al New York Post. No obstante, la enemistad de Trump con los Sussex viene de lejos y las críticas de la pareja al mandatario y viceversa. De todas maneras, el pasado año, antes de ganar las elecciones, dijo que habría que comprobar si había mentido y tomar las medidas pertinentes en caso de que así fuera.

La tensa relación entre Donald Trump y los duques de Sussex contrasta con la que el presidente tiene con otros miembros de la familia real. Por ejemplo, el mandatario siempre ha hablado muy bien de la Reina Isabel II. El rey Carlos III le acaba de invitar a una visita oficial y con Guillermo se reunió hace unos meses en París.