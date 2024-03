Primeras imágenes de la princesa Catalina tras su operación abdominal

Desde que el pasado mes de enero, el Palacio de Kensington anunciara que la princesa de Gales, Catalina Middleton, había sido sometida a una operación abdominal de la que no trascendieron más detalles, la de la miembro de la familia real británica ha sido la imagen más buscada por los tabloides de alrededor del mundo. Y por fin ha llegado. «Su Alteza Real la Princesa de Gales ingresó en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital The London Clinic entre diez y catorce días, antes de regresar a casa para continuar con su recuperación», rezaba el comunicado referido.

Ha sido hace escasos minutos cuando la princesa de Gales se ha dejado ver públicamente junto a su madre, Carole Middleton, en las inmediaciones del Castillo de Windsor. Tal como ha contado TMZ, Catalina parece haber salido de su retiro temporal en Adelaide Cottage en compañía de su progenitora, que conducía el coche en el que la esposa del príncipe Guillermo ha sido fotografiada; para hacer algunos recados. Lo ha hecho sin maquillar y con gafas de sol, aunque con una expresión neutra y aparentemente tranquila para con su evolución y estado de salud.

Kate Middleton Seen in Public for First Time Since Mystery Hospitalization | Click to read more 👇 https://t.co/O7zlxZfiCY

— TMZ (@TMZ) March 4, 2024