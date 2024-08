Durante muchos años, la princesa Beatriz -y también su hermana, la princesa Eugenia-, fueron dos de las royals que menos focos acaparaban, sobre todo, en términos de estilo. De hecho, sus looks eran comentados la mayoría de las veces de manera muy crítica, por sus elecciones poco acertadas, que contrastaban con la elegancia de la actual princesa de Gales o incluso, con la de la duquesa de Edimburgo, que se ha convertido en una de las mujeres más elegantes de la Familia Real.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las dos hijas del príncipe Andrés -las únicas sobrinas del rey Carlos III que llevan título de princesa-, han experimentado una importante transformación, sobre todo, la princesa Beatriz, que celebra este 8 de agosto su 36 cumpleaños.

La princesa Beatriz de York, en Ascot. (Foto: Gtres)

Tal ha sido su evolución que muchos medios se han preguntado quién está detrás de la metamorfosis de la prima del príncipe de Gales que, por cierto, acaba de ser nombrada por la prestigiosa revista Tatler como la mejor vestida de una lista con las 25 figuras más estilosas del país.

Atrás ha quedado la etapa en la que la princesa era foco de las críticas por su peculiar estilo, sobre todo, cuando en la boda de Kate Middleton y Guillermo se convirtió en el punto de mira de burlas por su peculiar tocado de Philip Treacy. La artífice de este cambio es, en buena medida, la estilista de Beatriz, Olivia Buckingham. Ella también está detrás de los looks de algunos de los rostros más conocidos del panorama británico, como Poppy Delevingne.

La princesa Beatriz de York, en Ascot. (Foto: Gtres)

Su transformación, más allá de colocarla en las listas de las mejores vestidas es, sin duda, muy positiva para la imagen de la Corona, sobre todo, por su apuesta y su promoción de la moda británica. Aunque ella no tenga un papel oficial, sí que es un miembro destacado de la Familia Real y ha demostrado en muchas ocasiones que está dispuesta a ayudar en lo que sea necesario. Es más, pese a las reticencias de la Reina Isabel, su padre, el duque de York, insistió de manera recurrente en el pasado para que sus hijas fueran working royals. Algo que no va a pasar, aunque sí cabe la posibilidad de que ambas tengan un papel más destacado, dependiendo de lo que decida el rey.

La situación de Beatriz de York

A pesar de que la princesa Beatriz de York no es una working royal, su papel en los últimos meses ha sido muy relevante, debido a la delicada situación que ha tenido que atravesar la institución a consecuencia de la enfermedad del rey Carlos III y del tratamiento para el cáncer de la princesa de Gales. Con una importante falta de miembros con capacidad para representar a la Corona, el apoyo de la princesa Beatriz de York, de su hermana Eugenia y de otros sobrinos del rey Carlos III ha sido esencial en momentos clave, como en algunas garden parties, por ejemplo.

Beatriz de York, en el Palacio de Buckingham. (Foto: Gtres)

De hecho, algunos sectores continúan abogando por la posibilidad de que Beatriz pueda tener un papel más destacado en el futuro, al menos, hasta que los hijos de los príncipes de Gales tengan capacidad para afrontar tareas oficiales. Hay que tener en cuenta que la Familia Real está muy mermada, no solamente por la situación puntual del rey Carlos III y de la princesa de Gales, sino también por la renuncia del príncipe Harry y la polémica que llevó a la retirada del duque de York. Una Familia Real envejecida que adolece de falta de personal operativo pero que, de momento, no parece que vaya a poder tener entre sus filas a la princesa Beatriz, al menos, no de manera continua. Sin embargo, ella ha demostrado con creces que está dispuesta a hacer lo que sea necesario por ayudar a la institución.