La noche de la infanta Sofía al ritmo de las Spice Girls

Además de estudiar, el Atlantic College de Gales ofrece muchas posibilidades a sus alumnos y alumnas, para que se puedan desarrollar en el más amplio de los sentidos. Los estudiantes, entre los que se encuentra la infanta Sofía, pueden practicar diferentes tipos de deportes, realizar actividades de voluntariado, aprender agricultura, cuidar animales y, sobre todo, conocer detalles relacionados con la cultura de sus compañeros y compañeras.

La infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales / Gtres

Por eso, es habitual que desde el propio centro o a iniciativa de los estudiantes, organicen veladas o jornadas temáticas, centradas en las costumbres, la gastronomía y otras cuestiones culturales que enriquecen la convivencia de los alumnos y alumnas y les ofrecen la oportunidad de aprender cuestiones relacionadas con los países de origen de sus compañeros y compañeras. Y es que si hay algo que caracteriza especialmente al Atlantic College de Gales y al resto de los centros de UWC es su apuesta por la diversidad y la multiculturalidad, que resultan esenciales para fomentar, de cara al futuro, el entendimiento entre naciones y la convivencia respetuosa y pacífica.

Aunque desde que la infanta Sofía ingresara en el Atlantic College no han trascendido detalles de su vida en el centro de manera oficial, más allá de las fotografías que difundió la Casa de S.M. el Rey a su llegada a Gales el pasado mes de agosto, lo cierto es que, gracias a diferentes perfiles en redes sociales, así como desde la cuenta oficial del centro sí que conocemos algunas claves de cómo es el día a día de los estudiantes, incluida la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia.

Así, por ejemplo, sabemos que los estudiantes organizaron una fiesta por Carnaval y que también se celebró San Valentín con una ronda de abrazos y, a pesar de que no se tiene constancia oficial de que la infanta Sofía participase en las celebraciones -que no son obligatorias-, tampoco se sabe si no lo hizo.

Una noche al ritmo de los 2000

Uno de los temas más recurrentes son las veladas temáticas dedicadas a diferentes culturas que organizan los alumnos y alumnas para dar a conocer algunos detalles de su país de origen. Por ejemplo, hace unos días se conmemoró la ‘British Isles National Evening’, una velada en la que los estudiantes llevaron a cabo un espectáculo y varios bailes, como uno al ritmo de uno de los grupos más destacados del panorama británico, las Spice Girls.

La infanta Sofía junto a la princesa Leonor. / Gtres

Ha sido precisamente gracias a las redes sociales que se han conocido los detalles de esta noche temática, en la que han participado varios alumnos y alumnas del centro y que seguro ha sido una jornada muy divertida para todos ellos.

La vuelta de la infanta Sofía

La hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia se encuentra ya en la cuenta atrás para las próximas vacaciones, de cara a la Semana Santa, cuando podrá volver a casa y reencontrarse con su hermana, la princesa Leonor, que está volcada en su formación militar en la Academia General de Zaragoza.