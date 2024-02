La infanta Sofía celebra el día de San Valentín con una ronda de abrazos

El día de San Valentín se celebra cada 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por san Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad, da igual si en pareja o con amigos. Y es esto último, precisamente, lo que ha dado pie a la infanta Sofía a celebrar la efeméride. Desde el UWC Atlantic College de Gales, donde se encuentra estudiando el primer curso de Bachillerato Internacional en régimen de internado, la hija menor de los Reyes, Felipe y Letizia, ha participado de una iniciativa de sus compañeros por el día de los enamorados.

Los alumnos del colegio privado se ofrecieron durante todo el día de San Valentín a dar abrazos a todo quien quisiera recibirlos. Algo que recuerda, inevitablemente, al movimiento social que nació en 2004 gracias a un hombre australiano conocido por el seudónimo de Juan Mann, y que la banda del país en Oceanía, Sick Puppies, popularizó internacionalmente dos años más tarde como resultado de un video musical. Esta corriente, involucra a personas que ofrecen abrazos a extraños en lugares públicos como actos de bondad al azar para hacer que los demás se sientan mejor y cuenta, incluso, con un Mes Internacional.

Alumnos del colegio privado de la infanta Sofía en Gales / Instagram

El Mes Internacional de los Abrazos Gratis se celebra el primer sábado de julio y continúa hasta el primero de agosto. Fue en junio de 2004 cuando Mann comenzó a repartir abrazos en el Pitt Street Mall, en el centro de Sídney. Entonces, hacía poco que el hombre se había sentido deprimido y que, un abrazo al azar de un extraño en una fiesta, le había hecho sentir mejor. «Salí a una fiesta una noche y una persona completamente al azar se me acercó y me dio un abrazo ¡Me sentí como un rey! Fue lo más grande que me ha pasado», contó en una ocasión.

El ambiente del Atlantic College

La iniciativa por San Valentín de los alumnos del UWC Atlantic College de Gales, sea como fuere, se suma a la que, hace apenas unos días, se conoció, de igual forma, que habían organizado en el centro. Esta vez, con motivo de Carnaval. El colegio celebró el martes de carnestolendas con una merienda de tortitas. Antes, tanto los estudiantes como el personal del Instituto, llevaron a cabo un simulacro de incendio, para que todos estén preparados para afrontar una situación de emergencia.

En los últimos meses, gracias a las redes sociales, hemos podido saber que el Atlantic College organiza jornadas temáticas para que los alumnos y alumnas conozcan la cultura y las costumbres de otros estudiantes. También se pone foco en la sostenibilidad, el cuidado del entorno -con un huerto propio-, de los animales y se organizan sesiones de cine. Asimismo, hace poco descubrimos cómo eran algunas de las habitaciones, las aulas o que hay unos baños que se encuentran ubicados en unas antiguas mazmorras.

La infanta Sofía en una imagen de archivo. / Gtres

La infanta Sofía, al igual que lo hizo la princesa Leonor, permanecerá en Gales hasta que termine bachillerato. Después, a diferencia de su hermana, que se limita a seguir un camino trazado por otros hace décadas como heredera al trono, Sofía sí tendrá que tomar decisiones importantes para su futuro, tales como decidir la carrera universitaria a cursar o el trabajo que desempeñará cuando cierre su ciclo formativo.