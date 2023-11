C. Tangana: de novio de Rosalía a fenómeno internacional

Antes de ser El Madrileño, Pucho o C. Tangana, fue Crema. Y es de ahí en adelante, prácticamente, que Antón Álvarez Alfaro -su verdadero nombre-, narra su vida en Esta ambición desmedida. El rapero y cantante español ha presentado recientemente la película documental que, dirigida por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, repasa su trayectoria musical y personal como artista nacional e internacional de éxito; desde la génesis de su exitoso disco El madrileño hasta el proceso de creación y puesta en marcha de la gira mundial Sin cantar ni afinar.

«La película difumina la línea entre lo real y lo representado, el personaje y la persona, los creadores y la obra. Es una propuesta radicalmente diferente a lo que se espera de una figura que es enigmática hasta para sus personas más cercanas. La producción se centra en un momento de transformación artística y vital a todos los niveles. En este contexto surgen preguntas importantes acerca de la familia, el compromiso, el genio creativo, la trascendencia, el inconformismo crónico y, sobre todo, qué vendrá después», señalan.

C. Tangana en la presentación de su película / Gtres

Antón nació en Madrid en 1990 y estudió en el Colegio San Viator de la capital hasta completar Bachillerato. Luego, estudió Filosofía en la Universidad Complutense de la capital madrileña, aunque muy pronto se dio cuenta de cuál era su verdadera vocación: la música. Durante su adolescencia, C. Tangana se centró en el mundo del freestyle y se dio a conocer con el nombre de Crema. En mayo de 2008, el tres veces ganador de un Premios Grammy presentó su primera maqueta, la que llamó Agorazein, influenciado por la música rap de otros artistas como Nach, La Mala Rodríguez, Violadores del verso, Toteking, El Chojin y SFDK, en sus propias palabras.

No fue hasta 2011, no obstante, cuando C. Tangana debutó como tal. El éxito comercial llegaría poco después gracias al tema Antes de morirme, un dúo con la entonces casi desconocida Rosalía , a quien presentaba en sus conciertos como «la próxima gran estrella de la música española». Y no se equivocaba. Lástima que entonces el dúo de cantantes no lo era también sentimental. Cabe recordar, en este sentido, que, C. Tangana y Rosalía protagonizaron un intenso romance entre los años 2016 y 2018. Tanto, que aún hoy, sigue dando (y mucho) de que hablar.