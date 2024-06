"Una merluza en salsa": el sorprendente desayuno que hacía Letizia cuando era periodista

En 2003, la vida de la Reina Letizia dio un giro de 180 grados. Aunque ahora luce como miembro de la Familia Real, por aquel entonces era una prestigiosa periodista que trabajaba en el programa Informe Semanal de RTVE. Un empleo que le obligaba a levantarse muy temprano para cumplir con el horario establecido del puesto. Precisamente por este motivo, la esposa del actual Monarca ingería desayunos para coger energías, entre los que incluía habitualmente platos como «merluza en salsa» o «caldillo extremeño»

Así lo contaba la propia Reina en el programa de televisión Lo + Plus, el cual fue emitido entre 1995 y 2005 y presentado por Máximo Pradera y Fernando Schwartz. «Hay que desayunar bien porque luego hasta las cuatro y media o cinco de la tarde pues no se vuelve a comer. Merluza en salsa, caldito extremeño… Esas cosas. Y se trabaja de bien… Eso a las tres y media de la mañana», confesaba la ahora madre de la heredera al trono. «De hecho, yo a esas horas, utilizo mi tiempo para desayunar y no para otros menesteres», añadía.

Estas declaraciones pasadas de doña Letizia (que se han vuelto virales a día de hoy en el universo 2.0.), han puesto de manifiesto la estricta dieta que lleva la consorte. Una dieta que ha cambiado con el paso del tiempo para adaptarse a los diferentes compromisos profesionales a los que ha tenido que hacer frente. De hecho, los detalles de su alimentación es un aspecto del que multitud medios se han hecho eco en numerosas ocasiones.

La peculiar alimentación de la Reina

Doña Letizia es una confesa apasionada por el deporte y la vida saludable, y prueba de ello es la estricta y peculiar dieta que sigue, la cual adquiere el nombre de Perricone. Tal y como han publicado varios medios, se trata un plan nutricional diseñado por el dermatólogo Dr. Nicholas Perricone cuyo objetivo es combatir la inflamación y promover la salud con alimentos adecuados para ello, como el salmón, las frutas, las verduras frescas, las nueces, las semillas y los aceites saludables.

La reina Letizia con traje azul en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, también ha trascendido que a la hora del desayuno sustituye el mítico café por el té verde, una bebida con una gran cantidad de nutrientes y propiedades que mantiene el peso ideal de quien lo toma a menudo. No obstante, lo cierto es que no hay un escrito oficial que confirme la alimentación que sigue la esposa del soberano a diario en palacio.

Asimismo, su vocación con la vida saludable es muy alta. De hecho, desde 2015, es Embajadora Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un organismo que busca erradicar el hambre y garantizar el acceso regular a alimentos de buena calidad para todos.