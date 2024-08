Meghan Markle, perfil bajo y discreción en su 43 cumpleaños

Meghan Markle ha cumplido 43 años este domingo 4 de agosto, pero no ha habido grandes fastos por el aniversario de la duquesa de Sussex. Alejada completamente de la Familia Real Británica y sin visos de volver a Reino Unido ya que, como el propio príncipe Harry ha declarado, siente que no puede proteger a su familia allí, la norteamericana ha disfrutado de una celebración privada y rodeada de su círculo de confianza.

Aunque no han trascendido muchos detalles sobre cómo ha sido la fiesta por el 43 cumpleaños de la duquesa de Sussex, sí que se sabe que Meghan Markle ha estado acompañada de su marido, el príncipe Harry, sus dos hijos, y su madre, Doria Ragland, que se ha convertido en uno de los mayores apoyos de la pareja desde que abandonara su papel dentro de ‘La Firma’ y se trasladara a California. Allí, aparentemente, pretendían llevar una vida alejada de los focos y ajenos completamente a todo lo que tuviera que ver con los Windsor.

Meghan Markle, en Florida con el príncipe Harry. (Foto: Gtres)

Como era de esperar, la duquesa de Sussex no ha recibido felicitaciones oficiales por su cumpleaños. Desde que Carlos III se convirtiera en jefe del Estado, cambió la estrategia en torno a este tipo de comunicaciones y decidió limitar los mensajes públicos a los miembros de la Familia Real con capacidad de representación, algo que no incluye a los Sussex. Eso sí, no se sabe si el monarca ha felicitado en privado a su nuera, con la que la relación es bastante escasa debido a las tensiones de los últimos tiempos.

La discreta fiesta de Meghan Markle

A pesar de que ni el príncipe Harry, ni tampoco Meghan Markle han hablado sobre sus planes para el cumpleaños de la duquesa, Grant Harrold, ex mayordomo real, sí que ha comentado cómo cree que ha sido la fiesta de cumpleaños de Meghan Markle: «Harry se asegurará de que Meghan disfrute de una bonita fiesta», ha dicho en unas declaraciones a un medio británico, en las que ha asegurado que cree que tanto el rey Carlos III, como la reina Camila se habrán puesto en contacto con ella para desearle lo mejor en este día, a pesar de todo.

Si hay algo que ha caracterizado a la pareja desde antes incluso de abandonar su papel oficial, es su obsesión por mantener su vida privada al margen de los medios, por lo que siempre ha intentado que no se filtren detalles de sus planes. Algo que facilita mucho su residencia actual en California, que ofrece la privacidad necesaria y protege a la familia de los duques de Sussex de miradas de curiosos. Es allí donde el matrimonio ha disfrutado del cumpleaños de Meghan Markle, en un entorno privilegiado en el que pueden sentirse ellos mismos junto a personas que son de su total confianza.