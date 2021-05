Meghan Markle da un nuevo paso en su carrera literaria. La duquesa de Sussex lanza un libro para niños llamado “The Bench” (El banco), está inspirado en el príncipe Harry y su hijo Archie. A sus 39 años y embarazada de su segunda hija, Meghan explica que el libro comenzó como un poema que escribió para el duque de Sussex en el día del padre justo un mes después del nacimiento de Archie. Un poema que se convirtió en esta historia que ha sido magistralmente ilustrada por Chistian Robinson -uno de los más populares del momento-, quien ha trabajado codo con codo con Meghan Markle.

Un libro que explora el vínculo entre un padre y su hijo, visto a través de los ojos de una madre y que sale a la venta el próximo 8 de junio en diferentes plataformas. El comunicado de prensa con el que se ha presentado el proyecto asegura que “el debut de la duquesa de Sussex captura conmovedoramente la relación en evolución y expansión entre padres e hijos y nos recuerda las muchas formas en que el amor puede tomar forma y expresarse en una familia moderna.”

“The Bench ofrece a los lectores una ventana a momentos compartidos y duraderos entre un grupo diverso de padres e hijos: momentos de paz y reflexión, confianza y fe, descubrimiento y aprendizaje, y consuelo duradero”, mantiene el texto, que describe a Meghan como “madre, esposa, feminista y activista”.

No es la primera vez que Meghan Markle ejerce de escritora. Durante su etapa como actriz mantenía activo un blog de estilo de vida, The Tig, que cerró poco después de entrar a formar parte de la familia real.

Además de su faceta de blogger, Meghan Markle también ejerció de editora invitada en una edición de la revista Vogue UK. A esto hay que añadir que la esposa del príncipe Harry colaboró en la redacción de un cuento para niños protagonizado por sus perros de acogida. En el libro “His Royal Dogness, Guy the Beagle: The Remarkable True Story of Meghan Markle’s Rescue Dog”, Camille March y Michael Brumm cuentan complicada la historia del perro de la Duquesa.

Además de Meghan Markle, son muchos los royals que tienen vocación de escritores. Una de las más activas es Sarah Ferguson quien, además de su canal de YouTube -en el que cuenta cuentos- también ha presentado recientemente una novela inspirada en hechos reales de su familia. El príncipe Carlos, por ejemplo, ha escrito un libro para niños y otro centrado en la arquitectura. También la princesa Michael de Kent ha publicado varias novelas, alguna incluso con tintes autobiográficos.