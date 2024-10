Máxima de Holanda habla como nunca sobre su trabajo y la conciliación

Aunque no es muy habitual que los miembros de la realeza concedan entrevistas, sí que hay algunos que hacen declaraciones de manera más o menos recurrente. Por ejemplo, la reina Margarita de Dinamarca o Máxima de Holanda que, aprovechando su última visita a Nueva York se ha pronunciado sobre su papel como Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera, un rol que le va como anillo al dedo, ya que la esposa del rey Guillermo tiene una importante formación en el mundo de la economía y las finanzas, que se remonta a antes de comenzar su relación con el hijo de la princesa Beatriz de los Países Bajos.

La reina no faltó a la última Asamblea General de Naciones Unidas, una de las citas ineludibles en su agenda y que se celebró el pasado mes de septiembre en Nueva York. Fueron muchos los periodistas que siguieron sus pasos durante su estancia en la ciudad de los rascacielos, donde también se pudo ver a otras figuras destacadas del mundo de la realeza, como el príncipe Harry o la reina Matilde de los belgas.

La Reina Máxima de Holanda en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Aunque siempre ha estado trabajando en temas relacionados con la financiación inclusiva para el desarrollo, ahora la esposa del rey Guillermo ha dado un paso más con este nombramiento. La reina Máxima va a dedicar parte de su agenda en garantizar que las familias de todo el mundo puedan tener acceso a las herramientas necesarias a nivel financiero para gestionar sus gastos y poder hacer una planificación de sus ingresos de cara a posibles contratiempos. Debido a este nuevo reto, Máxima ha hablado con el periodista Rick Evers, una de las personas que más de cerca ha seguido sus pasos en los últimos años y que conoce muy bien el trabajo y la vida de la familia real.

La reina ha contado que habla con regularidad con el secretario general de la ONU y que, además, le da bastante libertad en torno a su trabajo: «Sí, en cierto sentido. Juntos hemos logrado mucho», ha dicho en unas declaraciones que ha publicado la revista ¡Hola!.

Máxima de Holanda jugando al tenis de mesa. (Foto. Gtres).

Ayudar a gestionar los recursos

Máxima considera que su trabajo a favor de la inclusión financiera está teniendo bastante repercusión ya que cada vez se habla más de este tema. Algo que antes no ocurría. La reina ha reconocido que la situación particular de su país natal, Argentina, con una inflación muy alta, fue decisiva a la hora de que ella orientara su formación hacia el ámbito económico. «La gente se encontraba con cada vez menos oportunidades y posibilidades. Eso me inspiró para implicarme. Quería cambiar las cosas para ellos. Después de mis estudios en Economía, mi experiencia en la banca y, más tarde, en las Naciones Unidas, la financiación inclusiva resultó ser una herramienta increíble y eficaz para hacer posible ese cambio», ha dicho la reina. Máxima ha reconocido que empatiza mucho con las personas con las habla porque, a pesar de que nunca ha tenido grandes deudas, sí que ha pasado por momentos delicados a nivel financiero.

Máxima Holanda en un acto. / Gtres.

Después de tres lustros trabajando en el tema de la inclusión financiera, ahora va a centrar sus esfuerzos en la salud financiera, aunque todavía tiene que definir cuáles van a ser sus próximos pasos. La reina ha reconocido que está muy comprometida con su papel, no solamente en la ONU, sino también en otras organizaciones, relacionadas con temas financieros, así como con la salud mental. Una cuestión que tiene gran importancia en su agenda.

Máxima de Holanda con su madre. (Foto: Gtres).

Apoyo familiar y salud mental

Máxima de Holanda no ha tenido reparos en sincerarse sobre cómo ha tenido que gestionar su faceta oficial con la vida privada y la repercusión que ha tenido en la crianza de sus hijas: «Como mujer trabajadora, a menudo tenía que dejar a las niñas y a mi marido atrás. Pero, al hacerlo, ellas también han tenido una madre como ejemplo. Una madre que siempre trabajó y siempre fue a por todas», ha revelado.

Las hijas de Máxima de Holanda con su mascota. (Foto: Gtres).

La reina ha hablado también de sus hijas. Amalia de Holanda tiene cada vez más presencia pública y se está formando para el papel que desempeñará en el futuro, como jefa del Estado: «Ella me hace muchas preguntas. Y cuando tiene que escribir trabajos, me pide opiniones. Entonces le doy mi consejo o le cuento ejemplos de mi trabajo», ha dicho Máxima, que ha reconocido que también aprende de sus hijas. Además, ha dejado claro que su marido y sus hijas siempre han sido para ella sus mejores apoyos.