La Familia Real de Dinamarca no atraviesa su mejor momento. La polémica rodea a los herederos de la Reina Margarita, desde que la monarca anunciara su decisión de retirar los títulos de príncipes y princesa a sus nietos, por parte de su hijo Joaquín, en un ejercicio por reducir el número de miembros activos en la Corona y fomentar una institución útil y más acorde a los nuevos tiempos. Una estrategia que, por cierto, también se está siguiendo en otras Casas Reales.

Sin embargo, esta decisión por parte de la Reina ha causado una fuerte controversia familiar, ya que su hijo menor no se ha mostrado conforme. Tampoco algunos de sus nietos, que han declarado abiertamente estar molestos con el cambio. De hecho, la propia monarca, ante el revuelo ocasionado, no tuvo otro remedio que emitir un comunicado personal en el que lamentaba no haber contemplado los aspectos más personales de la decisión y no haber tenido en cuenta las sensibilidades de su hijo y sus nietos, aunque se mantenía firme y sin intención de dar marcha atrás, por el bien de la supervivencia de la institución. Sin duda, una decisión difícil en la que, por otra parte, ha contado con el apoyo de su hijo mayor, el príncipe Federico, y su nuera, la princesa Mary, que han comentado que, aunque son conscientes de que este tipo de cambios pueden resultar complicados de asumir, son necesarios y han asegurados que ellos mismos llevarán a cabo algunas modificaciones en la misma línea cuando llegue el momento.

Lo cierto es que, a pesar de que las aguas se han calmado, en parte, la intervención de la Reina tampoco ha favorecido las cosas. La Casa Real anunció hace unos días que la soberana debía pasar por quirófano para una operación de espalda, que la mantendrá alejada de la agenda un tiempo. Estaba previsto que Margarita estuviera estos días de vacaciones y que fuera Joaquín el que ejerciera la regencia, una suerte de ‘palmadita’ para el Príncipe tras los últimos acontecimientos, pero ya no va a ser así.

En medio de todo esto y ante el descontento del hijo menor de la Reina, se han extendido los rumores de un posible traslado del Príncipe y su familia a Estados Unidos, muy al estilo de los duques de Sussex. Algo de lo que, hasta ahora, ni Joaquín ni ningún otro miembro de la Familia Real se había pronunciado. Sin embargo, se ha dicho que este posible traslado respondería a un deseo del príncipe Joaquín de Dinamarca de ‘poner tierra de por medio’ por sentirse menospreciado.

La esposa del príncipe Joaquín, la princesa Marie -a la que siempre han acusado de tener una rivalidad con Mary Donaldson- ha roto su silencio sobre este tema. En unas recientes declaraciones a Paris Match, Marie ha zanjado los rumores: «No se ha confirmado nada, no se ha anunciado nada, así que los rumores no provienen de nosotros», ha dicho la Princesa, que sí que ha comentado que, por ahora, la familia no ha decidido cuánto tiempo va a permanecer en París.

Joaquín y Marie dieron un paso atrás dentro de las obligaciones como miembros de la Familia Real en el año 2019 y se trasladaron a la capital francesa. Poco antes de esta mudanza, el Príncipe completó una formación militar para asumir el cargo de agregado de defensa en la Embajada de Dinamarca en París. Lo que sí se sabe es que su contrato finaliza este verano, por lo que los rumores de un traslado se han disparado. Por ahora solo queda esperar.