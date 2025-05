Marie-Chantal denuncia suplantación en redes: por qué esto nunca le pasará a Letizia

Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación más en el que personalidades destacadas del panorama internacional e instituciones pueden interactuar de manera directa con sus seguidores, expresar sus opiniones o compartir detalles de su vida privada. Sin embargo, en un momento en el que la seguridad en el mundo virtual está en continua tela de juicio, hay muchos riesgos en torno a los perfiles de figuras con cierta relevancia. Las suplantaciones, las estafas y los hackeos están a la orden del día y, en realidad, nadie está libre de ellos.

Cuando buscamos el nombre de algún personaje destacado no solamente aparece su perfil oficial, sino varias cuentas de fans, que a los menos expertos pueden llegar a confundir. Esto es, precisamente, lo que le acaba de pasar a la esposa de Pablo de Grecia, la princesa Marie-Chantal. La nuera de la reina Ana María es muy activa en las redes sociales y tiene varias cuentas. Una personal y otra de su firma de moda. En su caso no hay un perfil de la familia real de Grecia, pero sí una página web en la que se puede encontrar toda la información oficial.

Marie-Chantal de Grecia en Atenas. (Foto: Gtres)

La denuncia de Marie-Chantal

Pocos días antes del cumpleaños del príncipe Pablo, la princesa ha denunciado a través de su perfil en Instagram a una cuenta falsa que ha utilizado su nombre y su imagen. Marie-Chantal ha compartido en las historias de la cuenta una captura del perfil en cuestión, que procede de la red social Facebook y que está en griego. En la cuenta aparecen dos imágenes del príncipe y su esposa junto a las que ella ha escrito: «Cuenta falsa», sin entrar en más detalles.

La cuenta que se ha hecho pasar por Marie-Chantal. (Foto: Redes sociales)

No es la primera vez que aparecen perfiles fraudulentos en las redes, de hecho, hace algunos meses desde la casa real publicaron una lista de las cuentas oficiales de los miembros de la familia real, para evitar malentendidos. En este caso no hay constancia de que se haya intentado engañar o estafar a nadie, pero es algo que ocurre con cierta regularidad, incluso haciendo uso de la inteligencia artificial.

El caso de la Reina Letizia

Esto es algo que nunca podría ocurrirle a la Reina Letizia, al menos, no de manera oficial. La Casa Real tiene un perfil en Instagram que sí podría ser hackeado, pero no hay constancia de perfiles individuales de sus miembros, por lo que no hay riesgo de que la Reina se encuentre con la posibilidad de que suplanten su cuenta. Esto no significa que no tenga un perfil privado -que se sabe que sí que lo tiene- o que las redes estén llenas de perfiles de fans dedicados a la Familia Real. De hecho, en los últimos días se ha tenido constancia de un intento de estafa utilizando herramientas de inteligencia artificial y la imagen del Rey Felipe VI para promover las inversiones en criptomonedas. Una campaña sobre la que ha alertado ya el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).