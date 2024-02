Letizia, de ser la Reina de los mil peinados a seguir los pasos de doña Sofía

La Reina Letizia ha sorprendido en su último acto oficial con un inesperado cambio de look. Apenas unas horas después de participar en el servicio religioso en memoria del rey Constantino de Grecia en Windsor, la esposa de Felipe VI aparecía en el Palacio de la Zarzuela con un nuevo corte de pelo. Una media melena con volumen y mucho movimiento con la que doña Letizia está muy favorecida y que, además, recuerda a su etapa en los medios de comunicación, eso sí, más oscura y con canas, ya que ella ya no oculta ni disimula el paso del tiempo en su cabello.

La Reina Letizia con un nuevo corte de pelo. / Gtres

Un corte de pelo que, a pesar de que ha llamado la atención, es mucho más discreto que los cambios de estilo que doña Letizia ha llevado a cabo en ocasiones anteriores y que han sido muy comentados. Por ejemplo, después de unos años con la melena en tono claro y relativamente larga, en 2015, en su primer año como Reina, sorprendió con un corte de pelo bob, a la altura de la barbilla. Desde entonces ha ido dejando crecer su cabello, hasta la melena larguísima que ha llevado recientemente.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. / Gtres

A pesar de que en los últimos años doña Letizia no ha hecho grandes cambios en su cabello -cortes en las puntas y poco más-, hubo un tiempo en el que solía experimentar bastante con sus looks. Recogidos trenzados, ondas, peinados al más puro estilo de una alfombra roja y hasta coletas de corte futurista que la han convertido en la ‘Reina de los mil peinados’. Sin embargo, últimamente solía decantarse por llevar el cabello suelto, recogido en una coleta alta o en un moño, como mucho con ondas si la ocasión era algo más de gala. Peinados discretos, muy acordes con su posición y que no hacen que la atención se centren precisamente en eso.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. / Gtres

Evidentemente, este miércoles todas las miradas se posaron en el nuevo corte de pelo de la Reina, obra de su peluquera de confianza, Luz Valero, que lleva a su lado desde hace varios años, en concreto, desde su etapa en Televisión Española. Sin embargo, este corte de pelo, sencillo y versátil, es perfecto para el día a día, ya que permite llevar el cabello suelto, así como realizar sencillos recogidos según la ocasión.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. / Gtres

Tras la estela de la Reina Sofía

A pesar de que doña Letizia tiene un estilo propio muy definido, lo cierto es que en lo que se refiere a cuestiones de cabello, de un tiempo a esta parte apuesta por peinados menos arriesgados que antes. Un detalle que se podría interpretar como que sigue los pasos de su suegra, la Reina Sofía, que apenas cambió de peinado a lo largo de todo el tiempo que fue Reina titular y que aún mantiene un mismo estilo, con sutiles modificaciones. Una característica que enlaza perfectamente con la idea de estabilidad que debería transmitir la monarquía y que puede reforzarse a través de pequeños detalles como el peinado, tal como hacía también la Reina Isabel.

El último cambio de look de doña Letizia es discreto y sencillo, a la vez que práctico y versátil. Perfecto para proyectar una imagen seria y profesional, pero también moderna.