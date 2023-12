Letizia y Felipe: la complicidad de los Reyes al borde de su 20 aniversario

A pesar de que en la mayoría de los actos en los que participan don Felipe y doña Letizia apenas hay espacio por la espontaneidad por los protocolos que rigen cada uno de los compromisos de los Reyes, lo cierto es que, a lo largo de los años, Sus Majestades han conseguido encontrar un equilibrio entre las normas y la naturalidad. Prueba de ello es que, en su última aparición pública en el Palacio Real de Aranjuez, una de las cuestiones más comentadas ha sido, precisamente, la complicidad y la sintonía entre ambos. Algo que no es para nada novedoso, sino que a lo largo de los años, don Felipe y doña Letizia se han caracterizado precisamente por saber dedicarse gestos y miradas que reflejaban su complicidad en actos oficiales.

Los Reyes en una reunión en el Palacio Real de Aranjuez. / Gtres

20 años de complicidad

A pocos meses de cumplir 20 años de casados -celebrarán su aniversario en mayo de 2024-, Sus Majestades se encuentran en uno de sus mejores momentos. Por un lado, la princesa Leonor ya ha cumplido la mayoría de edad y está volcada en su formación militar y, por otro, la infanta Sofía también se encuentra fuera de casa, estudiando en Gales. Esto significa que, en estos momentos, por primera vez en casi dos décadas, don Felipe y doña Letizia están solos en casa y pueden disfrutar de tiempo de calidad en pareja. De hecho, este pasado fin de semana aprovecharon para hacer una escapada y acudir a ver una obra de teatro en el Matadero, donde intentaron pasar desapercibidos.

Los Reyes en un acto juntos. / Gtres

Más allá de que a nivel personal atraviesan un buen momento y que, probablemente, ni siquiera se sientan afectados por lo que los expertos denominan el ‘síndrome del nido vacío’, lo cierto es que, en el ámbito institucional, Sus Majestades también se encuentran en una buena etapa. La mayoría de edad de Leonor ha puesto a la princesa de Asturias en el foco de interés y se ha desatado furor por su figura, que se ha vuelto muy popular. Algo que, por cierto, es importante para la imagen de la monarquía. Además, también doña Letizia se encuentra cada vez más cómoda en su papel y, tras dos décadas como royal se muestra muy segura de sí misma y volcada en cada una de sus iniciativas. De hecho, su popularidad ha ido en aumento, sobre todo entre las nuevas generaciones.

Los Reyes juntos en Mallorca. / Gtres

Un pareja muy sólida

Por todo ello y, cuando en pocos meses no solo los Reyes celebrarán 20 años de matrimonio, sino también una década desde que el Rey Felipe VI asumiera la jefatura del Estado, no resulta extraño ver a ambos tan tranquilos y relajados en sus compromisos conjuntos. La pareja forma un tándem perfecto que aporta una imagen moderna y fresca a la institución y que, a pesar de que los comienzos no fueron nada sencillos, ha logrado demostrar con el paso de los años que su amor era capaz de superar cualquier escollo.