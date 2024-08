La pasión que comparten la Reina Letizia y la reina Camila

Más allá de que ambas están unidas por sus respectivos papeles oficiales y porque comparten preocupaciones e iniciativas, la Reina Letizia y la reina Camila tienen una afición común a la que dedican gran parte de su tiempo libre, sobre todo, ahora que nos encontramos en pleno período de vacaciones. Se trata de la lectura. La esposa de Felipe VI nunca ha ocultado su pasión por las letras y que es una lectora voraz, algo que ha transmitido a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía y que, además, tiene en común con el Rey Felipe. De hecho, uno de los regalos que le hizo por su compromiso fue, precisamente, una primera edición de una de las obras de Mariano José de Larra.

La reina Camila también es una lectora apasionada y dedica parte de su agenda a temas relacionados con la literatura y fomentar la lectura, a través de The Queen’s reading room, un club benéfico de lectura en el que se promueve la literatura del Reino Unido y de otras zonas.

Además de esto, la reina Camila aprovecha su tiempo libre para leer, ya que es algo que le encanta y ahora, en pleno mes de agosto, con la agenda despejada, es un momento ideal para dedicarse a la lectura. Mientras que el rey Carlos III suele aprovechar las vacaciones para dar largos paseos y pintar, la reina Camila prefiere dedicar el tiempo a leer. Ella misma contó en un podcast sobre su club de lectura que las vacaciones de verano son un momento perfecto para ella para ‘leer de manera compulsiva’, ya que en otra época no tiene tanto tiempo libre para poder disfrutar de esta afición. «Leo compulsivamente porque tengo muy poco tiempo para leer la mayoría de los días», dijo la esposa del rey Carlos III.

Camila reconoció que intenta leer de manera regular, pero que la agenda oficial no le permitía dedicar todo el tiempo que le gustaría, porque acaba cansada. «Suelo leer tres páginas por la noche, pero me duermo inmediatamente, así que, al día siguiente, tengo que volver a leerlas», desveló la reina, que aseguró que solamente es capaz de avanzar cuando está de vacaciones. Por eso, en este momento, se lleva todos los libros que le apetece leer, para no dejar nada pendiente.

La reina Camila no ha dicho cuántos libros lee en vacaciones, pero seguro que dedica todo el tiempo que puede durante las semanas que los reyes permanecen en el Castillo de Balmoral. Un entorno que, sin duda, invita al relax y a la introspección, y que es el escenario ideal para disfrutar de la lectura.

La Reina Letizia, en la Feria del Libro. (Foto: Gtres)

En el caso de la Reina Letizia, la esposa de Felipe VI lee con regularidad, de hecho, demuestra en cada acto relacionado con la literatura que se ha leído los libros que han recibido premios y que está al tanto de las novedades en este ámbito. Algo que también ocurre en el caso del cine, otra de sus grandes pasiones. Además, nunca falta a la Feria del Libro, tanto de manera oficial, como en visita privada.