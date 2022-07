Los detalles que marcan una diferencia abismal entre Leonor y Sofía

La relación entre la Princesa Leonor y su hermana menor, la Infanta Sofía, siempre ha sido muy estrecha. Prueba de ello es que en cada acto en el que coinciden ambas se dedican constantes muestras de cariño. A esto hay que sumar que la heredera hace partícipe a su hermana menor en cada uno de sus discursos, donde siempre incluye referencias a la Infanta Sofía.

Sin embargo, a estas alturas resulta inevitable que las diferencias entre ambas se hagan cada vez más evidentes. Mientras que Leonor está cada vez más volcada en su faceta institucional, el caso de Sofía es distinto. A la Infanta apenas la hemos escuchado hablar una vez, en concreto, en un acto virtual en plena pandemia, frente a la Princesa Leonor, que ya tiene una destacada experiencia dando discursos, a lo que se suma el hecho de que ha participado en varios actos en solitario.

Ya lo dijo hace algún tiempo la Reina Letizia en una visita en Mallorca: “Leonor será lo que tiene que ser”. Esto implica que la heredera no tiene, a priori, elección en lo que respecta a su futuro. Está destinada a cumplir con su obligación como sucesora de su padre, Felipe VI, llegado el momento. Esto no es así en el caso de la Infanta Sofía que, si bien ocupa el segundo puesto en la sucesión, si todo evoluciona sin contratiempos, no tendrá un lugar destacado en la estructura de la Corona, una vez que la Princesa asuma la jefatura del Estado. Cabe la posibilidad de que continúe representando a la institución y que se desvincule de otras opciones profesionales, pero, en este caso, su dedicación deberá ser exclusiva y además un gran apoyo para Leonor.

Más allá de lo meramente institucional, lo cierto es que las diferencias entre ambas hermanas son cada vez más evidentes. En el plano meramente físico, Sofía ya supera en altura no solo a la Reina, sino también a la Princesa. A esto hay que añadir que su estilo a la hora de vestir es casi opuesto. Mientras que Leonor destaca por sus estilismos en clave lady, con blusas románticas y vestidos de ‘princesa’, la Infanta es una ‘royal rebelde’. No solo ha descartado por el momento hacerse los agujeros en las orejas, sino que además, cada uno de sus looks sorprende más por ser innovadores y diferenciales. Lo hemos visto en muchas ocasiones, como en las celebraciones del Día de la Hispanidad de 2020 -con un llamativo top con gran lazada-, o más recientemente en Barcelona, donde llamó la atención con un sofisticado conjunto de cuerpo largo y pantalón en color beis de Bruna. No solo este último look ha llamado la atención, también su capacidad para sorprender con los peinados, algo que recuerda a doña Letizia. A la Infanta la hemos visto con recogidos messy en lo alto de la cabeza, así como mechones con trenzas. En el caso de Leonor, no suele arriesgar tanto. No obstante, a sus quince años todavía no se atreve con los tacones, algo que Leonor lleva usando desde el año 2020.

Quizás sea por su compromiso con la Corona o simplemente por su carácter más conservador, lo cierto es que la Princesa Leonor mantiene una actitud menos arriesgada que su hermana. Dos polos opuestos que se complementan a la perfección y que encarnan el futuro de la institución en toda su amplitud.