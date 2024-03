Leonor, en la cuenta atrás de una nueva semana de intensas maniobras

En apenas unos días, la princesa de Asturias afronta unas nuevas maniobras dentro de su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza. Según aparece reflejado en el calendario oficial de la institución, entre el 11 y el 23 de marzo, los caballeros y damas cadetes tienen por delante una serie de jornadas específicas de instrucción y adiestramiento, tal como ya han ido haciendo en otras ocasiones. Sin embargo, esta vez, las maniobras serán el paso previo a las vacaciones de Semana Santa, en las que la princesa Leonor podrá disfrutar de un merecido descanso y, además, estar en compañía de sus seres queridos.

La princesa Leonor durante unas maniobras. / Gtres

Aunque todavía no se han conocido los detalles concretos de estas maniobras, sí que se sabe que empezarán en apenas una semana, el próximo día 11, justo después del fin de semana y que terminarán el sábado día 23. Después, los alumnos y alumnas de la Academia General Militar de Zaragoza estarán de vacaciones entre el jueves 28 de marzo y el día 4 de abril -ambos inclusive-.

Reencuentro familiar

Tal como ha trascendido, este año no se espera que la Familia Real haga ninguna escapada coincidiendo con la Semana Santa, sino que la intención es aprovechar para que la princesa Leonor y la infanta Sofía puedan descansar y recuperar fuerzas de cara al final del curso. Al igual que la heredera, también la hija pequeña de los Reyes don Felipe y doña Letizia regresará a casa en apenas unas semanas tras finalizar un nuevo trimestre en el Atlantic College de Gales.

La princesa Leonor de Borbon en un acto en la Academia General de Zaragoza./ Gtres

El pasado año, por ejemplo, los Reyes y sus hijas aprovecharon los días de vacaciones para acercarse hasta la localidad madrileña de Chinchón, donde disfrutaron de una de las tradiciones de la Semana Santa, el espectáculo de la Pasión Viviente.

Leonor, una más en la Academia

Hace unos días, en una entrega de premios, el General Director de la Academia General Militar de Zaragoza hizo unas declaraciones sobre el día a día de la princesa Leonor en el centro y aseguró que la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia es una más en la institución y en ningún caso recibe trato preferencial.

Misión en el extranjero

A pesar de que todavía no hay información al respecto, el portal Monarquía Confidencial ha apuntado la posibilidad de que la princesa Leonor culmine su formación militar participando en una misión en el extranjero. No obstante, es algo que todavía está en el aire ya que, a pesar de que es una alumna más -y después como una integrante más del Ejército-, no hay que perder de vista que, en su caso, hay que estudiar de manera minuciosa todas las cuestiones que tengan con su seguridad-.

A la espera de que se confirmen más detalles sobre esta cuestión, lo que sí está claro es que el deseo tanto del Rey Felipe VI, como de la Reina Letizia es que la formación militar de la princesa Leonor sea más amplia y completa de lo que fue la del actual jefe del Estado.