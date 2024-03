Lejos de permanecer en un discreto segundo plano, Kate Middleton, de 42 años, no deja de convertirse en la principal protagonista de la crónica social a nivel internacional. La operación abdominal a la que se sometió el pasado 16 de enero en el hospital privado londinense The London Clinic ha provocado que su salud esté en jaque. Motivo por el que lleva alejada de su agenda institucional desde entonces. Si bien en un principio iba a reincorporarse tras la Semana Santa, por ahora, no hay fecha oficial. El secretismo en torno a su evolución va in crescendo, lo que provoca que comiencen a circular todo tipo de teorías, generando a su vez un misterio que no cesa. Además, a estos rumores se suma que el pasado domingo subió una imagen junto a sus tres hijos; George, Louis y Charlotte que ha sido retocada. Después de que varios medios insistieran en que había sido editada con pruebas evidentes, la propia princesa de Gales se pronunció al respecto a través de una escueta misiva. Ahora se conoce de dónde podría haber cogido su cara para la polémica fotografía y tiene relación con una conocida revista de moda.



No se habla de otra cosa en las últimas horas. Lo que iba a ser una inocente publicación ha despertado más alarmismo sobre la salud de la esposa del príncipe Guillermo. La vorágine de reacciones cada vez es mayor y son muchos los que se atreven a opinar. Una de las últimas personas que ha aportado algo de luz a lo ocurrido ha sido la periodista británica Ruby Naldrett, que hace apenas unas horas compartía un post en el que aseguraba que el rostro de la princesa de Gales había sido recortado de una antigua portada de la revista Vogue. «Mi análisis de la fotografía de Kate Middleton es que sacaron su cara de la portada de Vogue (de 2016) que hizo hace años y la editaron», explicaba.

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5

— Ruby Naldrett (@rubynaldrett) March 11, 2024