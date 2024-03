Carlos Bardem saca pecho de su incultura ante una pregunta sobre Kate Middleton

La ciudad de Madrid se vistió de gala este lunes, 11 de marzo, para celebrar por todo lo alto la trigésima segunda edición de los Premios Unión de Actores y Actrices , otorgados por el sindicato profesional e independiente creado para la defensa y reivindicación de los intereses de la profesión en el orden cultural, social y laboral en España. Una cita que tuvo lugar en el Teatro Circo Price de Madrid y hasta allí se desplazaron numerosos rostros conocidos de la crónica social como; Hugo Silva, Laura Galán, Daniel Muriel y Candela Serrat, Miguel Ángel Silvestre, Irene Balmes o Elena Furiase, entre otros. Tampoco faltó Carlos Bardem, quien habló sobre Kate Middleton.

Carlos Bardem sobre Kate Middleton

Carlos Bardem, que estaba nominado a los Premios de la Unión de Actores, se emocionó al hablar de su madre, que el 14 de marzo cumpliría años. Pero, sin duda, lo que más llamó la atención es que no quiso pronunciarse acerca de Kate Middleton en un momento clave para la monarquía británica y, sobre todo, tras la polémica imagen retocada que compartió en las redes sociales la princesa de Gales.

«Ahí me has pillado en curva», indicó en un primer momento. «Yo entre la avalancha de informaciones que colapsan nuestra capacidad de atención día a día las que me suelo saltar siempre con las que tienen como protagonistas a familias reales, que no me pueden interesar menos. No sé quién es Kate Middleton», ha dicho.

«¿No sabes quién es?», preguntaron con asombro los reporteros a lo que Bardem respondió: «Sí, una que está casada con uno de allí». «Le deseo lo mejor. No la conozco de nada”, ha insistido antes de marcharse del photocall en el que estaba realizando la entrevista con los medios de comunicación.

La polémica fotografía de la que se habla en todos los rincones del mundo

Este fin de semana, Kate Middleton publicó en las redes sociales una fotografía junto a sus hijos; George, Louis y Charlotte que no ha estado exenta de polémica al estar retocada. Después de que varios medios indicaran que la imagen estaba manipulada se pronunció la princesa de Gales. «Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer», explicó.

Una estampa que correspondería a la primera oficial después de estar alejada varios meses tras su operación abdominal. Dolencia que la mantiene apartada de sus quehaceres reales. Si bien tenía pensado reaparecer después de Semana Santa, por ahora, no hay una fecha concreta de su incorporación a su agenda institucional.