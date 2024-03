El príncipe Guillermo (41) y Kate Middleton (42) han tomado una decisión tras el anuncio de la princesa de Gales de que tiene cáncer. Junto a sus tres hijos; George, Charlotte y Louis volaron, el pasado sábado, horas después del citado comunicado público, desde Adelaide Cottage en Windsor hasta Anmer Hall en Norfolk. Planean pasar allí las vacaciones de Semana Santa hasta mediados de abril.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Page Six (@pagesix)

Información que ha dado a conocer Page Six. Si bien en un principio cuando la princesa se sometió a la cirugía abdominal el pasado 16 de enero en The London Clinic se dijo que su reaparición pública sería tras la Semana Santa, finalmente no va a ser así. Después de la intervención comenzaron a circular varios rumores sobre qué es lo que le pasaba realmente a la princesa de Gales. Desmintieron que fuera cáncer. El 10 de marzo surge una gran polémica que hace tambalear los cimientos del palacio de Buckingham. Kate Middleton publicó una imagen familiar junto a sus hijos con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido. Una fotografía que fue retocada. Algo que confirmó la propia esposa del príncipe Guillermo, quien pidió disculpas.

El príncipe Guillermo junto a Kate Middleton en una imagen de archivo. / Gtres

Poco después, el 18 de este mismo mes, The Sun divulgó un vídeo en el que aparecían las primeras imágenes grabadas de los príncipes de Gales. Según testigos que cita el periódico, la princesa de Gales fue vista en público el fin de semana -16 y 17 de marzo- por primera vez desde su cirugía junto con su esposo, Guillermo, con aspecto «feliz, relajada y saludable».

Los príncipes de Gales junto a sus tres hijos en una imagen de archivo. / Gtres

Sin embargo, el día 22 Kate Middleton confirmó que padece cáncer en un vídeo en el que aparece sentada. Sin embargo, no reveló de qué tipo es. Misma fórmula que se ha utilizado con la enfermedad que también tiene el rey Carlos III.

Kate Middleton en Windsor en una imagen de archivo. / Gtres

Así preparó Kate Middleton su discurso

Kate Middleton se encuentra ya en un tratamiento de quimioterapia preventiva y ya ha trascendido cómo preparó el mensaje para comunicar que se encuentra en plena lucha con la citada dolencia que la mantiene alejada del foco mediático.



Lo escribió «sola y rápidamente» en un intento de frenar los bulos sobre su estado de salud, según ha revelado un amigo cercano a Sunday Times, quien ha añadido que la princesa «sintió que tenía que hacerlo por ser quién es, por ser una figura pública que tiene una responsabilidad». Además, creyó que tenía el deber de difundir esperanza entre quiénes también están en un tratamiento oncológico y tranquilizar a los ciudadanos.

El anuncio se grabó el 20 de marzo en Windsor y el 22 a las 19:00 de la tarde -hora española- se emitió. «Ella escribió cada palabra» y prefirió revelar la noticia a través de un mensaje en vídeo, en lugar de en un comunicado, ya que sería la mejor forma de acercarse a los ciudadanos. También se ha podido conocer que la futura reina de Inglaterra tomó la determinación de revelar su diagnóstico hace dos semanas para así proteger a sus hijos, que ya estaban siendo preguntados en el colegio por la salud de su madre.