La ‘templanza’ del príncipe Guillermo en el duro trance de Kate Middleton

Tras dos meses alejada de la vida pública e infinidad de rumores de toda clase y condición, Kate Middleton ha sorprendido este viernes al anunciar que padece cáncer y que se está sometiendo a un tratamiento de «quimioterapia preventiva». Lo ha hecho a través de un vídeo y un comunicado en el que, además de contar que su condición fue descubierta después de que fuera sometida a una cirugía abdominal, el pasado mes de enero; la princesa de Gales ha querido remarcar el importante papel de su marido, el príncipe Guillermo, en este momento tan complicado de su vida.

«Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad también», ha dicho a este último respecto. Unas palabras con las que Kate ha zanjado los rumores que señalaban a una relación extramatrimonial como causa de su retiro y que apuntaban, directamente y en los últimos días, a Rose Hanbury.

La figura de la marquesa de Cholmondeley no es desconocida para la aristocracia británica, ya que forma parte del círculo cercano a la Familia Real desde hace varios años. Sin embargo, su nombre saltó de manera especial a los medios en 2019, cuando comenzó a especularse con una posible relación con el príncipe Guillermo, justo cuando Kate Middleton estaba embarazada de su tercer hijo. El año pasado, asimismo, algunos de los tabloides más conocidos del Reino Unido publicaron que el príncipe de Gales había pasado San Valentín junto a Rose, a la que le había regalado un collar.

El príncipe Guillermo, muy pendiente de su esposa desde su operación

Sea como fuere, lo cierto es que desde que el Palacio de Kensington anunciara que Kate Middleton se había sometido a una intervención quirúrgica, el príncipe Guillermo fiel a su hermetismo y temblanza, eso sí, ha estado muy pendiente de la evolución, y ahora diagnóstico, de su esposa. Al menos públicamente. El heredero al trono británico llegó a renunciar, incluso, a una de sus citas ineludibles el pasado mes de febrero, por atender a Middleton: la gran noche del cine británico. El hijo mayor del rey Carlos III, es digno de mención aquí, es presidente de la Academia del Cine y la Televisión Británica desde que tomara el relevo de su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo.

En lo que respecta al cuidado de Catalina Middleton, Guillermo cuenta con el apoyo de gran parte de su familia política, sobre todo, de su suegra, Carole Middleton y de la española María Teresa Turrión, niñera de la familia. También están muy pendientes de la princesa su asistente Natasha Archer, que se ha convertido en una de sus confidentes.

El comunicado de Kate Middleton

Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida.

En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento.

Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad también.

Al igual que el amor, apoyo y amabilidad que ha mostrado tanta gente. Significa mucho para ambos. Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme completamente. En este momento, también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos.