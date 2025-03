Kate Middleton habla por primera vez de la barba del príncipe Guillermo

La princesa de Gales, Kate Middleton, no ha querido perderse este año las celebraciones del Día de San Patricio. Después de su ausencia en 2024 debido a su estado de salud, la esposa del príncipe Guillermo se ha trasladado hasta el cuartel de Wellington para esta importante cita. La nuera del rey Carlos III ostenta desde hace algunos años el cargo de coronel del regimiento de la Guardia Irlandesa.

Muy sonriente y vestida de verde, la princesa hizo entrega de las hojas de tréboles a los miembros del regimiento y se mostró muy cariñosa con todos los asistentes, incluso con la mascota, a la que saludó de manera animada. Al finalizar el acto oficial pudo compartir un rato distendido con los miembros del regimiento, que brindaron por ella con una pinta de Guinness.

Kate Middleton en San Patricio. (Foto: Gtres)

Fue precisamente en ese momento cuando Kate Middleton hizo algunas confidencias, entre ellas, una relativa al aspecto del príncipe Guillermo, que desde hace algún tiempo se ha dejado barba. Un cambio de look que lleva acaparando titulares varias semanas y que ha generado diferentes opiniones.

Kate Middleton y la barba de Guillermo

A pesar de que el príncipe de Gales lleva ya varios meses luciendo barba -algo que también lleva su hermano Harry y que han llevado en diferentes épocas otros miembros de su familia-, lo cierto es que Kate Middleton cree que se trata de algo temporal: «Estas tendencias van y vienen», ha declarado la princesa, que ha comentado que suele bromear con su marido sobre cuánto tiempo más la va a conservar. De momento parece que su intención es mantenerla, ya que lleva varios meses con ella.

El príncipe Guillermo con barba. (Foto: Gtres)

Es la primera vez que la princesa de Gales habla de esta manera sobre la barba del heredero, aunque otras personas cercanas a Guillermo también han hecho algún comentario. Es el caso, por ejemplo, del que fuera una de sus personas más cercanas, Jason Knauf. El ex asistente de los príncipes aseguró en unas declaraciones a un canal de televisión que a Kate no le molestaba la barba, es más, seguro que le gustaba: «Si a ella no le gustara, no la llevaría, te lo aseguro», dijo de manera categórica.

Diferente es la opinión de la hija de la pareja, la princesa Charlotte. El propio príncipe Guillermo reveló en un viaje a Sudáfrica que la primera reacción de su hija a su nuevo estilo no fue muy buena. Según explicó, a su hija no le gustó nada y tuvo que afeitarse. Sin embargo, poco a poco consiguió convencerla de este cambio de look.

Kate Middleton en la celebración del Día de San Patricio. (Foto: Gtres)

A pesar de que ahora se ha dejado la barba durante bastante tiempo, no es la primera vez que el príncipe de Gales apuesta por este estilo. En 2008 se le pudo ver con barba durante las fiestas navideñas en Norfolk, aunque fue algo puntual. Poco después retomó su habitual rostro sin vello.