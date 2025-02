Es habitual que el personal que trabaja para la familia real británica revele algunos detalles de la vida diaria de los Windsor, pero lo que no es tan frecuente es que ofrezca entrevistas en televisión, sobre todo aquellas personas que han estado muy cerca de los príncipes de Gales. Sin embargo, esta vez una de las figuras clave en el equipo de Kate Middleton y el príncipe Guillermo ha hecho unas inesperadas declaraciones en las que habla de la vida del matrimonio y de algunos de los momentos más complicados por los que ha tenido que pasar.

Jason Knauf ha estado al lado de los príncipes de Gales una década y eso le permite tener una perspectiva muy directa y personal sobre la pareja. Knauf conoce todos sus secretos y sigue manteniendo una buena relación con Kate Middleton y Guillermo a pesar de que ahora ya no trabaja para el Palacio de Kensington. No obstante, sí que es miembro del equipo del Premio Earthshot, una de las iniciativas más importantes de la agenda del príncipe de Gales y que pone el foco en la protección del medio ambiente.

Jason Knauf en un Canadá. (Foto: Gtres)

Pero, además de haber formado parte del equipo de comunicación del matrimonio, también tuvo la oportunidad de trabajar con los duques de Sussex, en un momento muy complicado para el personal que colaboraba con Harry y Meghan. Hay que recordar que saltó a los medios un caso de un presunto acoso moral por parte de la duquesa hacia algunos empleados.

Hace unos días Knauf participó como invitado en un programa de la televisión australiana y allí hizo algunas revelaciones sobre su etapa como miembro del equipo de Kensington. A pesar de que siempre ha sido muy discreto, no tuvo reparos en hablar de uno de los episodios más complicados para los príncipes de Gales, esto es, la enfermedad de Kate Middleton. Knauf recordó cómo habló con Guillermo sobre el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton y el de su padre: «Eres el príncipe Guillermo y en pocas semanas te enteras de que tu mujer y tu padre tienen cáncer. No me lo podía creer. Fue horrible, absolutamente horrible. Es la vez que peor lo he visto», comentó el ex empleado.

El príncipe Guillermo con Jason Knauf. (Foto: Gtres)

Según ha explicado, para los príncipes de Gales el diagnóstico fue un mazazo al que se sumaron las constantes especulaciones en torno a las ausencias de Kate Middleton en actos oficiales. Ausencias motivadas por su estado de salud pero que, en un principio, no tenían una explicación oficial. Knauf ha recalcado que todas las teorías tuvieron un gran efecto en el príncipe Guillermo, aunque la realidad es que no informaron de la situación porque no se lo habían dicho a sus hijos y estaban buscando la mejor manera de comunicarles la noticia. «Todavía no querían decir que tenía cáncer porque no se lo habían dicho a los niños y estaban pensando cómo decírselo», ha explicado Knauf.

Jason Knauf ha sido una figura clave en la vida de los príncipes. No sólo ha ejercido como su asesor, sino que también ha sido director ejecutivo de la Royal Foundation, donde ha colaborado activamente en el lanzamiento de iniciativas por el medio ambiente y la salud mental. Él mismo se siente muy agradecido por los años que ha trabajado con la pareja y de su papel ahora en el equipo del Premio Earthsot: «Trabajar para el príncipe y la princesa de Gales ha sido el honor de mi vida», ha recalcado.

El caso de Meghan Markle

Jason Knauf también se ha pronunciado en esta entrevista para el programa 60 Minutes sobre el caso de presunto acoso por parte de Meghan Markle y la filtración de un correo en el que expresaba su preocupación en torno a las quejas de varios trabajadores por el trato recibido de la duquesa de Sussex.

El ex asistente del príncipe de Gales envió un correo en 2018 que luego fue revelado justo antes de la entrevista de Meghan y Harry con Oprah Winfrey. Un correo interno en el que manifestaba sentirse preocupado por algunos comentarios del personal. La esposa del príncipe Harry siempre dijo que no era cierto y que era víctima de una campaña de desprestigio.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos. (Foto: Gtres)

Knauf ha asegurado que para él fue una etapa difícil, aunque considera que resultó positivo: «Cuando ayudas a otros a manejar el escrutinio público, a veces tienes que aceptar tu propia medicina», ha declarado el británico, que no cambiaría nada de la manera en la que actuó. A pesar de la controversia guarda un buen recuerdo de los duques de Sussex.